Proyecto que ley que busca normar la comercialización de los cigarrillos electrónicos en Panamá se sustenta en decisión de la FDA

El proyecto de ley que N°209 que busca regula el uso, comercialización, publicidad, contenido, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, productos de tabaco calentado y sistemas similares sin nicotina en la República de Panamá y sus respectivos consumibles, componentes, repuestos, o recargas, presentado por el diputado Edwin Zúñiga a la consideración de la Asamblea Nacional, se sustenta en decisiones adoptadas en esta materia por organismos que regulan la comercialización de productos médicos y farmacéuticos como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

De acuerdo con la exposición de motivos que sustenta el proyecto, aunque en Panamá está prohibida la comercialización del cigarrillo electrónico y sus consumibles desde el 2014, estos productos son adquiridos en el extranjero donde su comercialización no está prohibida, mediante el comercio electrónico o bien son adquiridos de forma irregular, por lo que se hace necesario integrar la regulación existente en esta materia y fortalecer los esfuerzos para continuar disuadiendo a las personas de empezar a fumar y promover la cesación de las personas que actualmente fuman, a través de una legislación en sincronía con las tecnologías existentes, restringiendo su venta a menores de 18 años y estableciendo las condiciones para su comercialización, y regular el empaque y etiquetado de estos productos y sus respectivos consumibles, con el fin de garantizar que se suministre información clara y veraz al consumidor que decida usarlos como una opción de riesgo potencialmente reducida.

Agrega el diputado Zúniga que los cigarrillos combustibles constituyen la peor forma de administración de nicotina, al generar humo producto de la combustión y esta Ley tiene como objetivo principal es brindar a los fumadores adultos actuales una alternativa sin humo y de menor riesgo.

Una propuesta que a su juicio se sustenta en estudios cineríticos como el desarrollado por el Centro de Control de Enfermedades (CC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y según el cual solamente un 7.5% de los fumadores que intentan dejar el cigarrillo combustible logran la cesación, por lo que se hace necesario brindarle a ese 92.5% de fumadores que continuarán fumando una alternativa de menor riesgo.

Agregó que, por su parte, la FDA de EE.UU. en comunicado emitido el 23 de abril de 2018, considera que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, ofrecen una alternativa potencialmente menos dañina para los fumadores adultos individuales que todavía desean tener acceso a niveles satisfactorio de nicotina sin muchos de los efectos nocivos que conlleva la combustión del tabaco.

Con base en este planteamiento autorizó el 7 de julio de 2020 la comercialización de un sistema de tabaco calentado electrónicamente como un producto de tabaco de riesgo modificad, advirtiendo que el mismo representa una exposición reducida a químicos dañinos o potencialmente dañinos.

No obstante, Zúñiga advierte que la FDA de EE.UU. no es la única entidad sanitaria que ha optado por esta vía para ofrecer a los fumadores activos este tipo de alternativas ya que el Departamento de Salud del Reino Unido ha adoptado plenamente el papel de la reducción del daño del tabaquismo al alentar activamente a los fumadores, que no dejan de fumar, a cambiar a los cigarrillos electrónicos, declarando que la evidencia es cada vez más clara de que los cigarrillos electrónicos son significativamente menos dañinos a la salud que fumar tabaco.

Mientras que, en Nueva Zelanda, el Ministerio de Salud ha evolucionado su política de oposición a la comercialización de alternativas no combustibles, como cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, hacia una que busca apoyar el desarrollo de marcos regulatorios apropiados para estos productos, tras reconocer expresamente que los fumadores que cambian a productos de vapeo probablemente reduzcan los riesgos para su salud y ha lanzado un sitio web para comunicar esta importante información a los consumidores.