Pullmantur Cruceros sumará un barco a su flota en 2021

Pullmantur Cruceros, naviera que acerca el estilo de vida español a la manera de viajar en crucero sumará un nuevo barco a su flota el próximo año 2021, incrementando su capacidad en un 30% versus 2020.

Concretamente, se tratará del Grandeur of the Seas, un barco perteneciente a la valorada clase Vision de Royal Caribbean International.

Esta incorporación es el primer paso de su plan estratégico de crecimiento futuro, destinado a convertir a Pullmantur Cruceros en la naviera más exitosa de todos los tiempos en España y Latinoamérica.

Según el Presidente & CEO de Pullmantur Cruceros, Richard J. Vogel, la llegada del Grandeur of the Seas es “una magnífica noticia para el mercado de cruceros en España y Latinoamérica; un respaldo al incesante trabajo que estamos desarrollando para mejorar aún más nuestro producto, apostando decididamente por ofrecer una propuesta diferenciada y única en el mercado, basada en el estilo de vida español y latino y firmemente anclada en la innovación”.

Agregó Vogel que este barco inaugurará un nuevo ciclo en la historia de Pullmantur Cruceros que se caracterizará por el crecimiento.

Antes de comenzar a navegar con Pullmantur Cruceros, el Grandeur of the Seas se someterá a un proceso de revitalización llamado ‘Pullmanturizing’ ya que no se tratará de una actualización al uso, sino de una renovación de las instalaciones y diseños así como un cambio de su nombre en línea con el posicionamiento de Pullmantur Cruceros.

En su primera temporada (verano 2021), el buque navegará por los mares del Norte de Europa y las ventas se abrirán a principios del próximo año.