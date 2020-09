¿Qué es un influencer y qué es un influyente?

En el mundo digital solemos llamar Influencer a las personas que tienen una robusta cantidad de seguidores y que además usan su imagen para contribuir al posicionamiento de marcas ¿pero todos los influencers influyen y todos los que influyen son influencers? En este artículo quiero hablarte de estos dos términos, que aunque se suelen parecer bastante, tienen marcadas diferencias.

Comencemos con las definiciones: Un influyente es una persona que tiene un impacto sustancial en la sociedad, tenga o no tenga redes sociales.

Por ejemplo, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, influyente sin duda, pero que partió de este mundo antes de tener una huella digital.

Otro ejemplo, es el de Frances Arnold, ganadora del Premio Nobel de Química con más de 33 mil seguidores en Twitter una cifra, que aunque interesante, es cómodamente superada por varias figuras públicas.

Un influencer por su parte, es una persona que ha ganado popularidad a través del trabajo que ha realizado en las redes sociales, compartiendo sus experiencias, conocimientos o vida. Como es el caso de Kylie Jenner quien tiene más de 192 millones de seguidores en Instagram.

La revista People.com la define como “una personalidad de telerrealidad, influyente en las redes sociales y magnate del maquillaje que saltó a la fama en 2007 con Keeping Up with the Kardashians “.

A diferencia de una persona influyente, un influencer genera ingresos a partir del uso de su imagen en medios digitales y además recibe una puntuación de acuerdo al compromiso de sus seguidores con sus publicaciones, la cantidad de personas que le siguen, likes que reciben, entre otras métricas.

Si eres gerente de marca y te preguntas cuál es más efectivo, la respuesta es que con los dos alcanzarás grandes resultados si tienes una estrategia detrás de las acciones.

Es probable que no encuentres a un influyente con tanta facilidad en redes sociales puesto a que la mayor parte de su vida se desarrolla offline.

Sin embargo, encontrarás Influencers, que se convertirán en un perfecto aliado si lo que buscas es ganar visibilidad y posicionamiento de tu marca en redes sociales.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Mariana Cordero Alcalá

Comunicadora Social, especializada en Comunicación Política y Marketing Digital.

Emprendedora serial.

Socia Fundadora de VC Comunica y de Elhow Academy.