¿Qué impuestos se pagan en las loterías de Estados Unidos?

Estos dependen de la lotería en la que se participe, el estado donde se compre el boleto, y la residencia del jugador, entre otros factores.

Existen diferentes variables aplicables a la hora de calcular los impuestos que deben de pagar los ganadores de las loterías de Estados Unidos. Por ello, se recomienda consultar con un especialista en caso de ganar un premio considerable. En general, loterías como Powerball, que es la más importante de Estados Unidos, no aplican impuestos a los premios inferiores a $600.

No obstante, y siguiendo el ejemplo de esta lotería, cualquier ganador de un premio superior o igual a 600$, debe de pagar los impuestos federales. Estos son de alrededor del 25% del total para los residentes en Estados Unidos, y cerca del 30% para los no residentes y extranjeros.

Adicionalmente, cada estado aplica una tasa diferente (impuestos estatales), dependiendo de dónde se haya comprado el boleto de Powerball. Con ello, al impuesto federal del 25-30%, estados como Oregón o Nueva York añaden una tasa del 8% aproximadamente; mientras que, en otros como Indiana o Illinois, apenas se aplica el 3%.

Por otra parte, en algunos estados, los ganadores solo pagan el impuesto federal, y sus premios están exentos de tasas estatales. Es el caso de Florida o California; además de Puerto Rico, que también participa en ese sorteo.

Además de los impuestos federales y estatales, determinadas ciudades aplican una tasa municipal, como por ejemplo Nueva York (3,9%). En todo caso, el total de las retenciones no debería de superar el 39,6%, tal y como afirman los expertos.

La lotería Mega Millions de Estados Unidos sigue una política impositiva similar. No obstante, otras, como la lotería SuperLotto Plus de California, tienen solo dos tramos de impuestos. El primero está libre de retenciones para premios inferiores a 600$. En los montos iguales o superiores a esta cuantía, se aplica el 25% para los residentes y el 30% a los no residentes.

ara ahorrarse en impuestos, los ganadores tienen la opción de ingresar sus premios en anualidades, (normalmente 29). Sin embargo, la mayoría suele optar por recibir su premio en un solo pago, tal y como hiciese la panameña ganadora de 30 millones de dólares.

“La mayoría elige el pago único. Supongo que sienten que no pueden esperar 30 años para recibir el total de su premio”, afirmaba Mark Luscompe, analista de impuestos federales en Estados Unidos.

* El contenido de este artículo es responsabilidad de The Lotter.