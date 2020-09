¿Qué se esconde tras la prohibición de los cigarrillos electrónicos?

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Asamblea Nacional están a punto de condenar a muerte a más de 200,000 fumadores panameños.

La salud de los fumadores y la reputación de nuestro sistema financiero están a la merced de unos pocos que promueven una política pública irracional, la cual carece de todo tipo de evidencia científica, o análisis económico.

La salud de los fumadores

En la página web Panamá Libre de Tabaco (https://panamalibredetabaco.com/cigarrillos-electronicos) liderada por el Ministerio de Salud (Minsa), reconocen al cigarrillos electrónico como menos perjudicial que el cigarrillo de combustión. ¿Entonces por qué se prohíbe su venta en el país? ¿Por qué no existe una ley diferenciada? ¿Por qué prohíben la información veraz, acreditada e irrefutable de los verdaderos estudios en relación con el cigarrillo electrónico?

El Minsa y la Asamblea Nacional de Diputados (AN) saben que los cigarrillos electrónicos y otros sistemas similares son significativamente menos perjudiciales que los cigarrillos combustibles. No obstante, se niegan a discutir y ampliar el debate entre los actores de interés acerca de estos estudios recientes y artículos científicos y profesionales que se desarrollan a nivel mundial. En innumerables veces Ardtp ha enviado correspondencias a la comisión de salud de la AN, y no hemos recibido ningún correo o cartas en respuesta a nuestras solicitudes.

Han sido públicas y notorias las declaraciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (Europa), que reportó este mismo año 2020 que “hay evidencia sustancial que reconoce que, cambiar completamente el uso regular de cigarrillos de tabaco combustibles por sistemas electrónicos de nicotina, tiene como resultados una notable reducción de los efectos adversos a corto plazo para la salud.”

Países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Escocia y Estados Unidos (EE.UU.) han reconocido que son hasta un 95% menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales.

Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿Por qué continúan ocultando estos hallazgos? ¿Por qué continúan ocultando esta información tan valiosa al público y en particular a los fumadores? ¿Por qué continúan censurando y sancionando a quienes quieren hablar sobre este tema?

El ahorro en el gasto público

Tanto el Minsa como la AN están conscientes que la reducción de riesgos significará un ahorro importante en el gasto público relacionado con las enfermedades derivadas del tabaquismo, que hoy día supera los $300 millones al año.

¿Por qué continúan las autoridades de salud prefiriendo que los fumadores se mantengan usando el producto de nicotina más riesgoso, es decir el cigarrillo combustible? ¿Teme el Minsa perder presupuesto, si los fumadores empiezan a cambiarse a alternativas menos dañinas como los cigarrillos electrónicos?

Contrabando y lavado de dinero

Una prohibición a los cigarrillos electrónicos y productos similares causará un aumento en el ya descontrolado contrabando de cigarrillos en la actualidad. Y esta también lo sabe el Minsa y la AN.

El presidente de la República reconoció recientemente que el crimen organizado controla casi el 80% del mercado total de cigarrillos a nivel nacional, lo que significa alrededor de $165 millones al año en lavado de dinero a través de nuestro sistema financiero.

El Minsa y la AN saben:

Que los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que los cigarrillos combustibles.

Que reducen el riesgo y la tasa de mortandad.

Que a futuro estos productos pueden significar una reducción en el gasto público del estado en cuanto a enfermedades relacionadas al tabaquismo.

Que su prohibición aumenta los niveles de contrabando y lavado de dinero en Panamá.

Entonces, ¿por qué continúan promoviendo su prohibición? ¿Qué esconde esta prohibición?

Tomás Sánchez

Presidente

Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo en Panamá (Ardtp)