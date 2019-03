¿Quién preocupa más a los banqueros: Fintechs o bigtechs?

Un aumento en la eficiencia de los servicios financieros, sumado a las constantes innovaciones tecnológicas; pueden disminuir las barreras de entrada al sector financiero e incentivar el ingreso de nuevos competidores.

Pero ello podría erosionar la rentabilidad de todos los actores, bancos como fintechs y hacerlos más vulnerables ante eventuales ciclos económicos recesivos, destaca la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en el documento: Fintechs o bigtechs: ¿Qué debería preocuparnos más?

Las reflexiones de la Felaban, están fundamentadas en un reciente informe del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) que abordó las potenciales implicaciones de las fintechs y las bigtechs sobre la estabilidad financiera mundial, y los canales que pueden exacerbar los riesgos latentes en la misma a través de la operación de dichos competidores disruptivos.

Los banqueros latinoamericanos han entendido que las preferencias del consumidor han venido cambiando.

Hoy día ya no se habla de alta competencia entre bancos y fintechs, sino de alianzas y sinergias entre las mismas”, señala la federación.

En 2018 los 11 bancos estadounidenses más grandes (medidos por nivel de activos) participaron en 49 rondas de financiamiento dirigidas a Fintechs, cifra 257% superior a la reportada en 2017, citó como ejemplo la Felaban.

“La amenaza de las fintechs sobre la estabilidad financiera, aunque latente, parece no ser severa. No obstante, ello no implica dejar de prestar atención a su evolución en los próximos años”, indican los banqueros.

Pero cuando se habla de bigtechs, el tema es diferente, porque su irrupción puede suponer efectos permanentes sobre la intermediación financiera, el procesamiento de pagos y la estabilidad financiera a nivel agregado, reflexiona la Felaban.

El reporte indica que las bigtechs que operan en el procesamiento de pagos (Google Wallet, AntFinancial y Baidu, entre otros), por lo general no están sujetos a la supervisión de un banco central, ni a las leyes financieras vigentes, ni al manejo de las autoridades que tienen por misión revisar y calificar la conducta financiera (como las superintendencias).

La Felaban, concluye que “los reguladores deben tener la capacidad de nivelar el campo de juego tanto para competidores actuales como para nuevos, con el fin de que actividades similares operen bajo regímenes regulatorios similares”.

El documento completo de los banqueros latinoamericanos se puede acceder en: https://www.felaban.net/archivos_noticias/Noticia-2019-03-04.pdf.

Por ser Panamá, una plaza bancaria regional con 84 bancos y con activos totales por $120,610.5 millones al cierre de noviembre de 2018, el tema fintechs y bigtechs, es muy relevante.

Además, en la asamblea anual 2018, realizada en República Dominicana, los miembros de la Felaban, escogieron por unanimidad al panameño, Carlos Eduardo Troetsch Saval como nuevo presidente para el período 2018-2020, en reemplazo del dominicano José Manuel López.

Troetsch Saval, se comprometió “seguir trabajando sobre temas relevantes que interesan a la banca latinoamericana, por ejemplo, la inclusión y educación financiera en América Latina como tema prioritario y común a los 19 países que agrupa Felaban”.

