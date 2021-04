¿Quiénes perderán sino se aprueba el anteproyecto N°209?

El día 14 de abril de este año debía darse el prohijamiento del anteproyecto de ley N°209 de 2020 que regula la comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado, sin embargo, para nuestra sorpresa el mismo fue excluido de la agenda de la comisión de salud, a pesar de haber estado presente en la invitación y formar parte de los expedientes que ese día estaban en la mesa de los comisionados.

Hoy en día el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una prohibición desfasada sobre estos productos, a pesar de existir cientos de estudios científicos independientes que respaldan estas alternativas como herramientas para la reducción del daño que producen los cigarrillos combustibles.

Las autoridades sanitarias más importantes a nivel mundial, como la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Salud del Reino Unido y los gobiernos de Nueva Zelanda, Uruguay y Grecia, alineadas con la mencionada evidencia científica han decidido respaldar estas alternativas electrónicas como herramientas de salud pública para reducir de forma importante el nivel de riesgo y por lo tanto mitigar las enfermedades producidas por el cigarrillo de combustión.

Si este anteproyecto de ley no es prohijado y subsiguientemente aprobado en los debates legislativos perderán:

1. Los fumadores: Los más de 200,000 fumadores que hoy día habitan nuestro país perderán al cercenárseles el derecho a adquirir una categoría de productos que la evidencia científica a nivel global ha demostrado que son hasta un 95% menos perjudiciales que los cigarrillos de combustión. Estos fumadores quedarán expuestos a una política pública miope de “dejar de fumar o morir fumando”, habiendo alternativas menos perjudiciales para aquél 93% de fumadores que no logran dejar el cigarrillo.

2. Los vapeadores: Aquellos que ya han encontrado en los cigarrillos electrónicos una herramienta para dejar de fumar perderán al quedar expuestos a seguir adquiriendo estos productos en el mercado negro sin ninguna clase de control sanitario que garantice sus estándares de calidad.

3. Los familiares de los fumadores: Aquellos que cohabitan con fumadores están expuestos irremediablemente al humo de segunda mano y que continuarán estando expuestos a los riesgos que produce sobre ellos el cigarrillo de combustión. Estas personas perderán la oportunidad de mejorar la calidad de vida familiar que pudieran tener si su familiar fumador cambia a alternativas que no queman el tabaco.

4. La salud pública en general: Las políticas públicas de salud perderán la oportunidad de reducir enormemente las enfermedades producidas por el humo del cigarrillo. Las autoridades de salud seguirán viendo como cientos de miles de fumadores siguen enfermando y siguen muriendo producto del humo del cigarrillo. Manteniendo una prohibición, Panamá condenará al Ministerio de Salud a continuar gastando cientos de millones de dólares al año atendiendo enfermedades producidas por el humo del cigarrillo, que pudieran ahorrarse si los fumadores tuvieran acceso a alternativas electrónicas que no producen humo.

5. Las arcas del estado: El Estado en general perderá la oportunidad de cobrar impuestos sobre esos productos electrónicos que hoy día, debido a la prohibición, evaden la contribución fiscal. Estos productos electrónicos, al estar prohibidos, son comercializados ampliamente en el mercado negro sin pagar impuestos a la Dirección General de Ingresos. Estos impuestos podrían muy bien ser usados para los programas de cesación, prevención y educación del Minsa, no obstante, hoy día al no pagarlos y estar fuera del alcance de las autoridades recaudadoras los ingresos generados por los comerciantes ilícitos no están tasados.

6. La seguridad pública: La seguridad pública perderá si el anteproyecto N°209 no es prohijado y aprobado. Como ya sabemos el contrabando de los cigarrillos es controlado en un 80% por el crimen organizado, que utiliza sus ingresos ilícitos para financiar actividades ilícitas de otra índole. Lo que sucederá con una prohibición de cigarrillos electrónicos en Panamá, es que se asegurará otro rubro a los contrabandistas para generar más ingresos al margen de la ley.

Tomás Sánchez

Presidente

Asociación de reducción de daño por tabaquismo de Panamá