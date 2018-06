Realizan la primera exhibición de autos clásicos en la ciudad de Panamá

Este domingo 3 de junio se realizará el ‘Panama Old Cars’ en el Parque Francisco Arias Paredes; diagonal al edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

La actividad se hará a partir de las 2:00 de la tarde y la entrada será gratis para el público que asista, señala un comunicado de prensa de la Alcaldía de Panamá.

La ciudad de Panamá retorna a los años 60′, 70′ y 80′ del siglo pasado con la primera exhibición de carros clásicos.

Exhibición

Esta iniciativa presentada por la Alcaldía de Panamá y Ayala Máquina consiste en mostrar al público aproximadamente 15 autos de diversas épocas en un ambiente familiar, donde podrán apreciar y tomarse fotos con algunos de los autos clásicos que estarán en la exhibición.

El evento contará con show de baile en vivo y actividades para los más pequeños. Además, personajes de época estarán recorriendo la exhibición.

Juan Carlos Bordanea, de Ayala Máquina afirmó que esta iniciativa es buena para que la familia y los amantes a los autos clásicos se remonten a la historia y disfruten de una actividad diferente.

Exhortamos a las personas que tienen autos clásicos que los traigan y compartan un momento agradable”,

Juan Carlos Bordanea

Autos clásicos

Para hacer referencia a un automóvil clásico, la definición exacta puede variar, pero todos comparten un tema en común que es el interés histórico como para ser coleccionable y merece la pena conservarlo o restaurarlo en lugar de desecharlo.

Organizaciones como Classic Car Club of America (CCCA) y Antique Automobile Club of America (AACA) mantienen una lista de autos no modificados elegibles que se llaman ‘clásicos’.

Estos se describen como automóviles ‘finos’ o ‘distintivos’, ya sean estadounidenses o extranjeros, producidos entre 1915-1998.