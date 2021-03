Recomiendan al Gobierno tomar medidas para racionalizar el gasto público

El economista y exviceministro de Economía, Domingo Latorraca, recomendó al Gobierno panameño dar a conocer el plan de recuperación económica de manera detallada, así como adoptar medidas de racionalización del gasto público.

En redes sociales, entidades gubernamentales han publicado “avances del Plan de Recuperación Económica y Social”, no obstante, no está detallado, no dice medidas a corto, mediano y largo plazo, ni enlista proyectos de infraestructura que pueden dar inicio a la actividad económica.

De acuerdo con Latorraca, los empresarios reconocen que el proceso de reactivación será prolongado y no corto, sin embargo, el avance real de mismo y las calificaciones de riesgo del país van a depender del plan que se tenga establecido y el cumplimiento que se le dé.

Lo que la empresa privada pide es que, así como se esbozan estas líneas de ese plan que publican, haya un plan detallado con metas que indique cantidad, procesos que debes ejecutar, efectividad, seguimiento, el plan de gasto y la racionalización”, sostuvo.

En cuanto al gasto público Latorraca recomendó reducir los gastos innecesarios y suspender la contratación de personal no esencial en las entidades estatales, de forma que se pueda ahorrar recursos para ser destinados a atender la crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) y a financiar la reactivación de la empresa privada y estimular el emprendimiento en el país.