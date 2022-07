Red Hat designa a Matt Hicks como presidente y CEO

Red Hat, Inc., proveedor mundial de soluciones open source, anunció el nombramiento de Matt Hicks como su presidente y CEO. Hicks, que anteriormente se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de Productos y Tecnologías de Red Hat, sucede a Paul Cormier, quien ocupará el cargo de presidente del directorio de Red Hat.

Hicks se sumó al equipo de TI de la compañía en 2006, donde hoy se lo considera un líder con iniciativa. Rápidamente fue ocupando puestos de liderazgo en toda la organización y ayudando a Red Hat a consolidarse como el líder en tecnología de nube híbrida abierta. Es de destacar que Hicks fue uno de los miembros fundadores del equipo de ingeniería que desarrolló Red Hat OpenShift, que se ha convertido en el eje central de las implementaciones de nube híbrida en todas las industrias y hoy es la plataforma Kubernetes empresarial líder del sector. Desde entonces, se ha mantenido a la vanguardia del cloud computing híbrido y de la estrategia de productos de Red Hat.

Como vicepresidente ejecutivo de Productos y Tecnologías, Hicks fue responsable de toda la estrategia e ingeniería de productos de Red Hat. En particular, la estrategia y el portfolio de nube híbrida abierta de Red Hat se han ampliado bajo el liderazgo de Hicks, lo cual ha facilitado que los clientes creen, implementen y administren cualquier aplicación en cualquier luga, desde entornos locales hasta múltiples nubes y el borde. Esto incluye la provisión de nuevos servicios gestionados en la nube, que ayudan a los clientes a acelerar el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube, nuevas capacidades para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (AI), variantes de productos que permiten casos de uso en el edge y nuevos enfoques de seguridad que abarcan entornos de nube híbrida.

“Cuando me incorporé a Red Hat por primera vez, me apasionaba el open source y la misión de la empresa, y quería formar parte de eso. Me siento honrado y muy entusiasmado de asumir esta función en esta época. Nunca ha habido un momento más emocionante que este en nuestra industria y la oportunidad que se abre ante Red Hat es enorme. Estoy listo para poner manos a la obra y demostrar que la tecnología open source es verdaderamente capaz de liberar el potencial del mundo”, indicó Hicks.

El software open source es el motor de la innovación en la industria informática. Con más de 25 años de experiencia en Linux, una capacitación en ingeniería informática, una visión de la industria y un don empresarial, Hicks goza de gran reconocimiento por su trabajo con clientes y partners para resolver la próxima generación de desafíos de TI a través de la innovación open source.

En 2020, Red Hat nombró a Cormier presidente y CEO. Durante los 21 años que lleva en la compañía, ha impulsado gran parte de su estrategia de nube híbrida abierta, desempeñando un rol fundamental en la expansión del portfolio de Red Hat hasta llegar a ser una pila de TI completa y moderna basada en la innovación open source. Uno de sus momentos clave fue la iniciativa de transformar Red Hat Linux de un sistema operativo de descarga gratuita a un modelo de suscripción con Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Bajo su mandato, Red Hat se afianzó como líder del sector y allanó el camino para la innovación abierta que constituye la esencia de la nube híbrida y la TI moderna. Hoy, RHEL es la plataforma Linux empresarial líder del sector, que impulsa a más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500 y que alcanzará los USD13 billones de ingresos provenientes de actividades comerciales globales en 2022. De la mano de RHEL como base de la nube híbrida abierta, Red Hat está modelando el futuro de la TI empresarial.

Antes que gran parte de las empresas de la industria, Cormier propugnó una visión de la nube híbrida abierta que brinda a los clientes la flexibilidad de proveer cualquier aplicación en cualquier lugar sobre cualquier infraestructura, desde el edge y el bare metal hasta las múltiples nubes públicas de una manera común y más uniforme.

Como presidente del directorio, continuará la tarea de ayudar a los clientes a materializar esa visión. En su nuevo cargo, Cormier actuará como referente estratégico y asesor clave de Red Hat. Su objetivo seguirá siendo hacer crecer a la empresa y acelerar la adopción de la tecnología open source por parte de los clientes para que construyan su propia arquitectura de nube híbrida abierta. Dada su trayectoria dirigiendo más de 26 adquisiciones en Red Hat, Cormier también trabajará estrechamente con la dirección de la empresa en la futura estrategia de fusiones y adquisiciones. Desde la adquisición de Red Hat por parte de IBM en 2019, Cormier ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento y la aceleración de Red Hat, sin dejar de mantener la neutralidad de mercado. Cormier seguirá trabajando junto a Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM, en esa capacidad. Tanto Cormier como Hicks reportarán directamente a Krishna.