Región Metropolitana de Salud reporta 649 casos activos

El informe epidemiológico de la Región Metropolitana de Salud reporta que los casos por la COVID-19 tiene un total de 649 casos activos y un total de 507 personas en aislamiento domiciliario.

Menciona también que, 118 personas se encuentran hospitalizados de los cuales 37 se encuentran en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) y 24 en hoteles hospitales, lo cual representa un 2,4% de letalidad.

En la región el informe indica que el Rt es de 0,90 y las pruebas representan un 2% de positividad.

Los cinco corregimientos con mayor cantidad de casos activos señalan en el informe que son San Francisco (78), Parque Lefevre (73), Tocumen (63), Las Mañanitas (49) y la 24 de Diciembre (45).

A la fecha, las ayudas solidarias de las bolsas con alimentos a los pacientes afectados por la COVID-19 suman un total de 316 mil 420.

El Ministerio de Salud reitera a la población, no bajar la guardia ante la disminución de los casos y continuar aplicando las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, lavado frecuente de las manos, uso del alcohol o gel alcoholado, uso de la pantalla facial, guardar el distanciamiento físico y si se encuentra en cuarentena no debe salir para así evitar contagiar a otras personas.