¿Regresamos a la normalidad o cambiamos?

El mundo con la actual crisis de salud, ha tenido un gran impacto social y económico; para algunos países mayor que a otros, pero ya comienza la reapertura luego del confinamiento obligado, como medida para contrarrestar la propagación del COVID-19.

Panamá no se escapó del apresurado e improvisado cambio a nuevas formas de convivencia, trabajo, educación, comercio y manejo del tiempo.

Ante el nuevo escenario que nos espera será positivo pensar en mantener algunos cambios y tomarlos como lección social aprendida, luego del proceso que vivimos.

En el caso específico de nuestro país: consumo local, apoyo a los empresarios de la micro y pequeña empresa, uso de TIC’s para comercio y consumo, estos nuevos procesos lograron una economía sostenible.

El consumo de alimentos y servicios locales han jugado un papel importante para todo el engranaje económico, el servicio de delivery de las aplicaciones tradicionales y el surgimiento de emprendimientos, producto de la cuarentena absoluta, ha facilitado las compras de alimentos y medicamentos en comercios nacionales para que las personas no tengan que salir de sus casas y puedan tener los alimentos necesarios, claro está que estos servicios online no están disponibles en gran parte de nuestro país. ¿Seguiremos utilizando los servicios de emprendedores y comprando a microempresas locales de nuestras comunidades?

Por otro lado, el teletrabajo llegó para quedarse.

El 18 de febrero del presente año se sancionó la ley 76 que establece y regula el teletrabajo en Panamá.

La noticia pasaba desapercibida, pero en este momento es la forma más conveniente y habitual de laborar de muchas empresas y el Gobierno nacional.

Desde una computadora o dispositivo móvil muchos comercios y bancos se mantienen brindando sus servicios y operaciones.

Debido a su naturaleza estos no pueden detener sus funciones y por ende manteniendo activa gran parte de su planilla.

Ahora, ¿todas las funciones se requieren estar en una oficina o se puede trabajar remotamente y conectados?

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) también están jugado un papel relevante en este momento, desde la comunicación para fin laboral, educativo, familiar o como lo mencioné en el apartado anterior, para adquisición de un bien o servicio.

En el plano educativo, las instituciones se vieron obligadas a cambiar su modalidad de enseñanza presencial a virtual; las escuelas o universidades que tienen esta posibilidad aún se mantienen ofreciendo sus servicios, y otras, por falta de la herramienta, se acogieron a cerrar temporalmente.

La educación no debe parar, pero ante la actual situación la gran mayoría de escuelas estatales no están brindando educación por no tener una plataforma virtual y tanto educadores y administrativos preparado para esta modalidad. La educación superior y organizaciones lograron explotar esta modalidad para mantener sus clientes y ofrecen en diferentes plataformas video conferencias con temas de actualidad y material educativo para sus estudiantes y el público en general como una estrategia de mercadeo. ¿Es útil el modelo educativo actual de nuestras escuelas públicas?

Sin duda hemos visto nuestras debilidades como sociedad muy poco sostenible a nivel local, pero debemos fortalecer e impulsar cambios para mejorarla.

Ahora llegamos a la pregunta final ¿mantenemos y fortalecemos estas nuevas tendencias? o ¿regresamos a la normalidad del pasado?

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Carlos Eduardo Martínez Quirós, sociólogo y profesor de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit)