Reguladores implementan Basilea sin tener un análisis de costo-beneficio

La aplicación de las normas de Basilea II y III en América Latina, fue comparada por el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Giorgio Trettenero Castro, como la celebración de una gran fiesta que costó mucho dinero, a la que no fueron invitados y que al final de esta le pasaron la cuenta que todos deben pagar.

“La crisis no se generó en nuestros países (sino en el hemisferio norte), porque desde hace 15 años no hemos sufrido ninguna crisis financiera. Al final nos llega Basilea II y III que representa la cuenta, ya no habrá más fiesta y hay que pagar la cuenta”, dijo Trettenero a Capital Financiero.