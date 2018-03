Proyecto de renovación de calle Uruguay y vías en Bella Vista registra avance de 30% en 11 meses

La renovación de la calle Uruguay y calles 47, 48 y 49 Bella Vista tiene un avance global del 30%, informó la empresa MECO, encargada del proyecto.

Este plan, que actualmente afecta tanto a residentes como comerciantes del área, quienes se quejan de las incomodidades que les han ocasionado las obras, tiene un plazo contractual de 24 meses, los cuales se cumplen en abril de 2019.

Son cuatro fases en las que se divide el proyecto: obra gris, adoquines y bordillos, arbolado y mobiliario e iluminación y señalización.

Las obras grises comprenden la demolición del pavimento, excavaciones, instalación del sistema sanitario, pluvial y de telecomunicaciones, que serán soterrados y la conformación de las aceras, trabajos que según el contratista, son los que más incomodidades ocasionan.

MECO informó durante una reunión informativa y recorrido con residentes y comerciantes del área, el pasado 13 de marzo, que el adoquinado está casi terminado (bloques labrados) y se trabaja en la pavimentación de las calles.

Las obras

Para calle Uruguay en infraestructura se mejorará el sistema de agua potable, pluvial y sanitario.

La propuesta contempla una red de aguas pluviales y sanitarias separadas. La red de agua pluvial se conectará con el mar.

El diámetro aproximando será de 1.80 metros (se ampliará el doble). La red de agua sanitaria se conectará con la red de saneamiento de la bahía. El diámetro aproximando es de 0.90 metro. Será un mejor sistema de drenaje y se le obligará a restaurantes a utilizar medidas para colocar trampas de aceite.

La iluminación contempla el área rodada y el área peatonal con niveles adecuados.

Iluminación para el tráfico y otro para las áreas peatonales. Iluminación ambiental para el paisajismo y el mobiliario urbano, a través de focos de bajo consumo energético.

En estacionamientos se propone habilitar en vía pública 120 con estacionómetros. Adicional a los estacionamientos propuestos, se incluye 22 áreas de carga / descarga para taxis, comercios y camiones de basura.

Se pavimentan 3,282 metros lineales de aceras. Los anchos de aceras se ampliarán a 4.40 metros en calle 47 Este y 49 Este. Actualmente las aceras tiene un ancho de 1.20 metros.

Para la calle 48 Este se ampliará a 3.20 metros, e incluye un carril para una futura ciclovía, de acuerdo con el proyecto.

Además, el plan de arborización contempla 300 árboles nuevos, escogidos a través de un manual para siembra de árboles en área metropolitana.

Los tiempos

Varias calles en esta área están cerradas total o parcialmente y todo se debe a los trabajos.

A finales de abril de 2018 se debe entregar a nivel de obra gris la calle 48.

Una vez entreguen esa calle, empezarán los trabajos en calle 49, mientras que la obra gris de la calle 47 se entregaría a finales de mayo de 2018 y se iniciarían obras en calle Uruguay de calle 49 a Calle 50.

Se tiene programado entregar la obra gris de la calle 49 a finales de junio de 2018 y la calle 47 con la Aquilino de la Guardia se empezaría a trabajar una vez se entregue la 49.

Para los trabajos que se realizarán en calle 47 y calle Uruguay con la Avenida Balboa, se tiene que esperar la aprobación de una adenda, cuyo monto no fue revelado, que tiene que ver con el cruce de los servicios sanitarios en esta zona.

Se prevé iniciar estos trabajos en julio de este año, si se refrenda la adenda en la Contraloría General de la República.

En concreto se prevé que la obra, a un costo inicial de $29.6 millones, esté lista para antes de abril de 2019.

De hecho, asegura el representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez, que lo que se busca es tener esta obra terminada para la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará del 22 al 29 de enero de 2019.

Comerciantes del área también han solicitado que se aceleren los trabajos, debido a que el área es intransitable.

Las quejas

Los residentes y comerciantes del área pidieron durante la reunión informativa que la empresa disponga de un horario más armónico al momento de hacer los trabajos.

Al respecto, Domínguez dijo que cada dos semanas se reúnen con el alcalde capitalino, José Isabel Blandón y los representantes de la empresa para hablar sobre el proyecto y se les presentan las quejas de todos.

Los residentes, por ejemplo, pidieron que no se empiecen los trabajos los domingos a las 7:00 a.m. y que no se hagan trabajos que perturben su descanso durante la madrugada.

Mientras que los comerciantes han solicitado que se aceleren los trabajos, ya que aunque les eliminaron el pago del impuesto municipal durante 2018, esa cifra es irrisoria en comparación con las pérdidas económicas que están teniendo.

