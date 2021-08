Rentabilidad, ambiente y gestión social, la triple ecuación del nuevo modelo empresarial

En los años 70 una empresa se definía como unidad de generación de riqueza, con la misión exclusiva de ganar dinero.

Esa lógica que parecía indiscutible, se transforma hacia un nuevo modelo, que pone en valor tareas como la de irradiar bienestar hacia sus stakeholders, es decir, la comunidad, los clientes, los proveedores y los trabajadores.

Además, las empresas deben cuidar el ambiente, no generar impactos negativos y mitigar aquellos que generen por su naturaleza empresarial.

José Ramón Padilla, director del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) Panamá y coordinador del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable de esta escuela de gerencia con sede en Ciudad del Saber, al compartir sus reflexiones, subraya que si la empresa cambió también lo hizo el liderazgo tradicional, llamado a actuar en una visión desde la sostenibilidad y la responsabilidad.

-¿En cuál momento las empresas comienzan a entender que este debía ser el camino?

-La visión de los años 70 era indiscutible, hasta que ocurren algunos escándalos en las empresas que marcan hitos importantes. A finales del siglo pasado esa lógica tradicional entra en cuestionamiento y es en los años 90 cuando se impone la teoría de los stakeholder y se avanza hacia un modelo empresarial diferente.

-¿Cómo se concibe una empresa sostenible y responsable?

-La visión de la sostenibilidad apunta a un modelo de gestión de empresas que se asienta en un triple resultado.

Observa que esta “primera pata” o soporte es su rentabilidad. “Debe ser rentable; eso nadie lo discute, si no genera resultados para sus accionistas, no es sostenible porque quebrará. Lo que decimos es que no es suficiente con ser rentable; es una condición necesaria pero no suficiente”.

Este triple resultado también apunta a medir el desempeño social de la empresa y tiene que ver, señala Padilla, en cómo se relaciona con sus proveedores, con sus clientes, con los vecinos, la sociedad civil y el gobierno.

La otra pata es el ambiente: Tiene que tener respeto por el ambiente y procurar no generar impactos negativos.

“Una empresa sostenible es aquella que cumple con los criterios de respetar estas tres esferas que además son complementarias”.

-¿Si a una empresa tradicional su modelo le funciona por qué debería cambiar?

-Las empresas deben entender que las sociedades se están haciendo más complejas y también más democráticas.

Hay demandas sociales de equidad, participación, justicia y respeto al ambiente. Si los incumples estarás en problemas y también tu viabilidad empresarial, por eso tiene sentido evaluar otro tipo de modelos.

“Portarte bien es un imperativo moral, porque es lo correcto, pero además es un negocio. En el ámbito de la sostenibilidad empresarial interna, si lo haces tendrás un mayor nivel de compromiso, aumentarás la productividad y será menos la rotación de personal”.

Observa que en el corto plazo, el éxito estará del lado de aquellas empresas que cuenten con licencia social para operar.

-¿Existe interés de las empresas de migrar a este nuevo modelo?

–Está ocurriendo y es una transformación genuina. Estoy convencido que cada vez hay más empresarios responsables que son líderes sociales y quieren vivir en una sociedad más inclusiva, justa y abierta, con más participación, pero también saben que ponen en riesgo la viabilidad de su negocio si no lo hacen.

-¿Qué significa ser responsable desde la perspectiva ambiental?

-Como empresa te debes hacer cargo del impacto que generas en el ambiente y mitigar los efectos. Son temas de la economía circular: ya no se trata de una línea de producción, de algo que entra y sale. Lo que sale debe ser reutilizable.

“Este perfil de empresa que está naciendo, y se hace más presente y es hacia donde vamos, se corresponde con un nuevo liderazgo”, observó.

Esta transformación significa pasar de un liderazgo convencional jerárquico o vertical, hacia esquemas “que sean más participativos y propicien la existencia de ecosistemas colaborativos. En la cocreación, un líder se sabe rodear de gente competente e incluso se da el permiso de equivocarse, en tanto la equivocación es una categoría del conocimiento”.

Es decir, precisa, este liderazgo se debe ocupar de los nuevos modelos hacia afuera (sociedad, ambiente) y hacia la empresa (colaboradores), “porque la gente cada vez está más empoderada”.

“La sostenibilidad es una invitación a ser consistente”, resumió.

-¿Cuál es la característica de la empresa en la región desde este nuevo modelo?

-En el tejido empresarial regional hay super corporaciones punteras, pero también empresas pequeñas y las familiares, que avanzan en distintos tiempos, con necesidad de apoyo y de formación y, desde luego, existe interés de dar ese paso hacia la transformación. En Panamá, desde la creación del Centro, hemos tenido respuestas muy positivas que demuestran ese entusiasmo.

Explica que la intención del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable, desde la formación y la investigación, es “acompañar a las empresas en el proceso de transformación que ha de ocurrir, y en algunos casos ya está ocurriendo, que es migrar de modelos convencionales a modelos que integren esta visión más compleja de responsabilidad social y de compromiso de la empresa con sus actores relevantes de la sociedad y el ambiente”.

En noviembre lanzarán el programa avanzado de sostenibilidad, una propuesta de vocación regional, desde Panamá, Hub de las Américas, con el acento, junto con sus demás iniciativas, en consolidar un liderazgo responsable, que entienda el imperativo de la sostenibilidad, del ambiente, de las demandas sociales y actúe conforme a este aliento indetenible.

