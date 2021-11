Renuncia Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de Twitter

El fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dejará el cargo de líder de la empresa, según confirmó la compañía el lunes.

En un comunicado de prensa, Twitter informó que Dorsey será reemplazado por Parag Agrawal, quien ha sido el director de tecnología de la compañía desde 2017. La medida entrará en vigencia de inmediato.

Dorsey hizo oficial su renuncia en un tuit el lunes y adjuntó una carta con una explicación de por qué se iba. “No estoy seguro de que nadie se haya enterado, pero renuncié a Twitter”, escribió.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021