Distribuidores farmacéuticos tildan de improvisado medida que fija descuento de 30% y piden más tiempo para implementarla

La Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDIS) advierte que la implementación improvisada del Decreto Ejecutivo No. 17 del 10 de agosto de 2022 genera incertidumbre en el mercado y presenta serios obstáculos para que pueda iniciar este lunes 15 de agosto.

La medida a la que solicitan más tiempo para su entrada en vigor, disminuye en un 30% el precio de 170 medicamentos, además de reconocer el descuento del 20% a jubilados y pensionados. A esto, el gremio pronunció diversos aspectos:

“AREDIS considera oportuno dejar claro que los distribuidores de medicamentos necesitan establecer negociaciones individuales con cada uno de sus laboratorios proveedores, para poder en consecuencia responder a las interrogantes de las farmacias referente a la implementación de la medida”, indicaron en un comunicado.

En su petición, invitaron al Ejecutivo a conceder, por lo menos, 15 días para preparar la implententación del Decreto Ejecutivo, tal como lo establece el Artículo 104 de la Ley 1 de Medicamentos.

“El impacto podría provocar una escasez de productos y cierres de negocios. Esto agravará la situación, sobre todo en el interior del país y las afueras de la capital, lugares que son suplidos en su mayoría por las pequeñas farmacias”, indicaron los representantes.

A la vez hicieron un llamado a las autoridades a tomar acciones de fondo y de largo plazo como, trabajar en el abastecimiento adecuado de la

Caja de Seguro Social (CSS). También solicitaron a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) que publique los resultados de la verificación

que llevó a cabo sobre los márgenes reales de comercialización de los distribuidores nacionales, de manera que se pueda corroborar que dichos negocios operan con márgenes

razonables, y no de manera abusiva como se quiere hacer creer.

Además, citaron que la Federación

Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA), indicó los términos generales del aporte de sus empresas miembros, y que estas representan solo una fracción del universo de laboratorios que venden productos a Panamá. en la que actualmente los

distribuidores no han tenido respuesta formal directa de ningún laboratorio.

La Organización también advierte que este proceso, tomará más tiempo del que el Gobierno ha otorgado, por lo que, la cadena de abastecimiento no estará preparada para implementar la medida el próximo lunes, como lo establece el Decreto Ejecutivo, generando una gran incertidumbre en todo el mercado, pero precisamenente en los dueños de farmacias.

“Ante la improvisación de la medida e implementación sin consideraciones de tiempos realistas, nos preocupan las situaciones de hecho, molestias y disgustos que se puedan generar en las distintas farmacias a nivel nacional”, señaló AREDIS.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también advirtieron en un comunicado que peligra la implementación oportuna del Decreto.

“Esta medida preve que se realicen ajustes de precio de venta al público a aproximadamente 900 productos farmacéuticos, en unas 800 farmacias a nivel nacional, precisó la CCIAP.

El gremio sostiene que sin aún no existe claridad de cómo se aplicará este ajuste entre los actores de la cadena de comercialización, dado que las farmacias no pueden hacer frente a la medida por su cuenta, y a su vez los distribuidores no han recibido respuesta concreta de cada uno de los laboratorios farmacéuticos con los que tienen relación comercial.

Cabe destacar que la empresa privada representada en la Mesa Técnica de Medicamentos, se opuso a la medida aplicada ya que la misma no consideraba la información de márgenes reales de distribuidores y farmacias que maneja la ACODECO.

“La CCIAP ha indicado en múltiples ocasiones que imponer figuras como control de precios, control de márgenes de ganancia y barreras comerciales, termina afectando no solo al sector privado del país, sino a los propios consumidores”, recalco la organización.

Además, mencionaron que los más impactados serán las farmacias, especialmente las pequeñas, quienes interactúan de manera directa con los pacientes del país.