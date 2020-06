Resolución Sanitaria hace obligatorio el uso de mascarillas

El Dr. Israel Cedeño, director regional de Salud Metropolitana, manifestó que “Nosotros como Ministerio de Salud (Minsa), tenemos la responsabilidad sanitaria de estar todos los días en la calle, verificando el cumplimientos y llevando docencia a nivel nacional para hacer entender a la población, que si ellos no colaboran la pandemia no va a pasar”.

Dichas palabras se dieron en relación a los tres primeros días después de la reapertura del segundo bloque económico en el país y el levantamiento de las medidas de cuarentena total, y luego de que las autoridades sanitarias se percataron de la relajación por parte de la población ante el COVID-19.

Ante estos hechos, el doctor Cedeño planteó las estrategias que la Región Metropolitana de Salud viene aplicando en los diferentes corregimientos, como la distribución masiva de mascarillas e intensificar la vigilancia epidemiológica.

Con esta medida, indica el galeno, la población “no va a tener excusa que no tiene mascarilla, el Minsa fue de casa en casa a repartir mascarillas, gel alcoholado y dar educación para la salud, así que no tienen excusa, el ministerio está haciendo todo lo necesario y lo posible para que tengan acceso a lo que ellos necesitan”.

El Minsa, a través de la Resolución 1420 del 01 de junio de 2020, hace de uso obligatorio la mascarilla en todo el territorio nacional, y quien incumpla con la medida será sancionado.

La Regional de Salud reitera a la población continuar las medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos, uso del gel alcoholado y uso obligatorio de la mascarilla.