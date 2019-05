Retener a los mejores talentos, el reto de las empresas

Según los resultados de la cuarta encuesta anual de Brother International “Visión Pymes”, de los ejecutivos encuestados en Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador, cerca del 20% planea añadir empleados a su nómina, sin embargo, cómo se aseguran de estar contratando a los mejores.

Para Patricio Mora, asesor de Pequeñas Empresas para América Latina de Brother, muchos negocios están buscando agregar colaboradores, y hay varias formas en las que las empresas pueden optimizar sus prácticas de Recursos Humanos y reclutamiento para atraer y retener a lo mejor de lo mejor en cada campo.

Mora mencionó dos principios importantes que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar al personal actual ,y para preparar nuevas ofertas de trabajo.

Uno de estos principios se basa en enfocar la búsqueda de talento en los roles y cómo éste creará valor a la organización.

“Es muy fácil verse atraído por la experiencia de algún candidato en particular, pero si no pueden aportar el valor correcto a una de sus posiciones más importante y de mayor impacto, puede que no valga la pena la inversión”, explicó Mora.

También dijo que las ofertas de trabajo deben ser realistas y honestas, deben cumplir con las promesas que se le está vendiendo al nuevo empleado, ya sea en sus tareas, innovación, flexibilidad o cultura, ya que nada hará que un empleado salga por la puerta más rápido que la sensación de haber sido engañado cuando fue reclutado.

Al seguir estos lineamientos y estar abierto a mejorar su estructura actual de beneficios, el empleador estará bien posicionado para atraer y retener a empleados valiosos”, sostuvo Mora.

Por otro lado, la transformación digital está tocando las puertas de las empresas con mayor frecuencia y necesidad, ya que hoy en día se sabe que las personas son los conductores del negocio, son quienes realmente ponen en marcha los procesos de gestión empresarial, por lo tanto, las compañías alrededor del mundo se están ocupando de satisfacer sus necesidades y hacer tangible el valor de cada colaborador y Panamá no escapa a esto.

Teresa Morales, directora Corporativa en Soluciones de Recursos Humanos del Grupo Softland, la semana pasada en una conferencia sobre la transformación digital del talento humano, indicó que el Internet ha traído el futuro al presente y ha revolucionado la forma de compartir, relacionarse y es, además fuente de conocimiento a través de dispositivos que dan inmediatez.

Agregó que en una estrategia de transformación digital las empresas deben revisar los nuevos conocimientos y nuevas competencias, es decir, si se va a realizar la transformación digital del talento de una organización, se debe saber cuál es el nuevo conocimiento que necesita la empresa.

Morales expresó que automatizar la gestión del talento es la vía más efectiva para garantizar la eficiencia del recurso humano, minimizar los errores y mejorar el flujo de comunicación entre los diferentes departamentos de las compañías.

“La nueva generación, los millennials, hay que estudiarlos para saber cuáles son sus hábitos, sus valores y comportamientos porque van a ser los próximos talentos humanos que estarán ocupando las plazas de trabajo, por lo que representarán un peso importante en la economía”, precisó Morales.

Finalmente, la directora Corporativa en soluciones de Recursos Humanos del Grupo Softland expresó que en la era digital, la transformación del talento viene ligada a una mayor competencia, por lo que los líderes de las empresas deben ser más flexibles y dinámicos, porque los procesos de transformación son cada vez más rápidos.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero