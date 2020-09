Retos financieros para las empresas después del COVID-19

Sin duda alguna el coronavirus (COVID-19) llegó para mostrarnos que no estábamos preparados en muchos sentidos para afrontar una crisis. No solo las empresas han tenido afectaciones económicas, sino que además vimos que a pesar de ser esta la era 2.0 de la virtualidad tampoco teníamos los elementos para trasladarnos a este entorno y volcar las estrategias de negocio, capital humano, ventas, etc. a este ecosistema.

Las reuniones interminables a veces sin esquemas de trabajo definidos, los problemas de conectividad, la falta de automatización en los procesos, el relacionamiento con proveedores y clientes, las plataformas de venta en línea que no estaban en óptimas condiciones para convertirse en el core (núcleo) del negocio, nos demostraron que no éramos la era poderosa en materia digital y tecnología.

En la actualidad hablamos mucho de la reinvención y de poder, a partir de las necesidades y el escenario de hoy, reestructurar la estrategia comercial de las empresas para evitar la bancarrota, los despidos y continuar produciendo y comerciando en línea, mientras volvemos a la llamada “nueva normalidad”, sin embargo, son varios los retos que tendrán que afrontar las diferentes industrias para salir de la crisis y tomar provecho de la situación.

Innovación y tecnología

Hoy más que nunca está comprobado que aquellas empresas que se mantienen a la vanguardia tecnológica están un paso más cerca del futuro y tienen mayores posibilidades de sobrellevar la crisis, no basta solo con tener una página web y redes sociales para incursionar en el entorno digital, se necesitan plataformas sólidas que brinden seguridad a la información y compras de los usuarios, con recorridos claros y procesos automatizados que nos permitan tener el control. Fortalecer las áreas de innovación y tecnología para generar nuevos desarrollos que permitan que la empresa se posicione cada vez más, con facilidades para los clientes, es uno de los principales retos de las empresas.

Tener fondos de emergencia para la crisis

Sorprende, pero muchas grandes y medianas empresas no tenían contemplado dentro de sus finanzas un fondo de emergencia, lo que genera una caída mucho más acelerada, despidos y atraso al no tener recursos para invertir en la renovación de la estrategia comercial. Las empresas deben empezar a construir un fondo para estos escenarios que, aunque no podemos prevenir, sabemos que podríamos volver afrontar nuevamente.

Marketing como desarrollador del negocio

Nunca antes los equipos de marketing habían tenido tanta relevancia, toda la presencia de marca, el branding, la publicidad y posicionamiento que lográbamos de manera presencial, se trasladó al escenario digital, obligándonos a aprender cómo segmentar al público en línea, generar un marketing de contenidos estratégico que nos acerque al público objetivo y conversiones. Así, la optimización de las plataformas y trasladar las ventas a todo este entorno se ha convertido en una parte fundamental de los planes de negocio.

Con la terminación de esta crisis, el foco central del reposicionamiento de las marcas será el marketing y la comunicación de las nuevas estrategias comerciales que deberán emprender las diferentes industrias en busca de su reactivación económica.

Los retos son muchos, pero sin duda alguna no será posible afrontarlos sin un capital humano que debemos mantener motivado y en sintonía con los propósitos y las metas de la compañía, las oportunidades no llegan solas, hay que salir a buscarlas con la red de apoyo necesaria para acortar el camino al éxito.

Susette Sousa Sima

Asesora financiera y bróker hipotecario