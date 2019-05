Revisión tributaria preventiva en contrataciones públicas

Cada vez es más común encontrar empresas supuestamente exitosas en los procedimientos de selección de contratistas, pero que a la hora de la ejecución de la obra o del servicio contratado, resulta que pierden plata en el negocio, logran utilidades mucho menores de las esperadas o tienen problemas operativos, por deficiencias en el manejo tributario del asunto.

Actualmente la legislación de contrataciones públicas está constituida por la Ley 22 de 2006, debidamente reformada, ordenada por el Texto Único aprobado por Ley 61 de 2017 (“la Ley”) y por la reglamentación contenida en el Decreto Ejecutivo 40 de 2018, reformado por el Decreto Ejecutivo 329 de 2018 (“el reglamento”).

La Ley de Contrataciones Públicas y su reglamentación es un cuerpo normativo amplio y el objeto de este escrito no es revisar todo su sistema. Sin embargo, nos resulta de utilidad mencionar algunos elementos fundamentales que deben ser tomados en cuenta para poder comprender los aspectos tributarios que queremos resaltar.

En términos generales los procedimientos de selección de contratistas son de diversos tipos, dependiendo de la cuantía, el objeto del contrato y su grado de complejidad.

Cada uno tiene su ritualidad particular y buscan ofrecer opciones diversas para que las entidades públicas seleccionen proveedores de bienes, servicios y obras y –en otros casos—dispongan de bienes públicos u otorguen concesiones.

Como se puede ver en el artículo 41 de la Ley, existen 7 procedimientos de selección de contratistas: (1) Contratación Menor; (2) Licitación Pública; (3) Licitación por mejor valor; (4) Licitación por mejor valor con evaluación separada; (5) Licitación por Convenio Marco; (6) Licitación de subasta en reversa; y (7) Subasta de bienes públicos.

Fuera de lo anterior, también se puede llegar a tener un contrato público por la vía de un Procedimiento Excepcional o de un Procedimiento Especial de contratación.

Además de los procedimientos para seleccionar los contratistas la Ley regula los contratos, las fianzas y garantías, causales de resolución de los contratos, sanciones por incumplimiento, creación y competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, creación y normas procesales básicas del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, nulidades de actos y contratos, la base legal del sistema “PanamaCompra” y el registro de proponentes.

Sin embargo, pese a todo el esquema y las variantes que existen para seleccionar contratistas, para los efectos de esta explicación, resulta fundamental entender que –en general— los sistemas de contrataciones públicas tienen una etapa pre-contractual y una etapa contractual.

En la etapa pre-contractual el Estado, por regla general mediante un sistema donde se promueve la competencia, selecciona al mejor contratista posible, tratando de optimizar calidad y precio. En esa etapa estamos en el reino de los proponentes y luego –-cuando ya se selecciona—concluimos en un actor que se llama adjudicatario, que es la persona seleccionada.

Si el adjudicatario finalmente firma el contrato y presenta su fianza de cumplimiento, se convierte en contratista. De allí en adelante estamos ante la etapa contractual de la relación.

Con base al esquema anterior podemos compartir quizás la idea más importante: Y es que el trabajo de asesoría preventiva en materia Tributaria, se concentra esencialmente en la etapa pre-contractual, que es la fase en la cual se están diseñando los elementos de la relación que tienen principal impacto en el negocio, principalmente el precio, para cuya estimación hay que tomar en cuenta todos los costos y gastos, entre ellos, de forma principalísima: La carga tributaria de la operación.

Pasemos ahora revista a algunos elementos de la Ley, la mayoría de la etapa pre-contractual, que son de utilidad en eso que hemos llamado la revisión tributaria preventiva.

El primer dato es que tanto el Pliego de Cargos como la Convocatoria contemplan el Precio de Referencia. (Arts. 2(7) y 33(1) de la Ley).

El Precio de Referencia no debe ser algo arbitrario ni producto de la imaginación. El artículo 41 del reglamento dice sobre el particular lo siguiente: “Cada entidad será responsable de estimar el precio de referencia, considerando los estudios previos, precio de mercado, adquisiciones históricas, aumentos o disminuciones de costos, disponibilidad del producto, entre otros elementos, con el objeto de obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés público”.

El Pliego de Cargos está conformado por las “Condiciones Generales” que generalmente son estándar y las establece la Dirección General de Contrataciones Públicas. También incluye las “Condiciones Especiales” que las establece la entidad contratante. En dichas Condiciones Especiales las entidades contratantes deben incluir “la determinación del precio de referencia por rubro y total” (Art. 37 de la Ley).

En esa determinación del Precio de Referencia, además de lo ya dicho, las entidades deben tomar en cuenta el mandato del artículo 40 del Reglamento, según el cual: “Las entidades licitantes, antes de la celebración del procedimiento de selección de contratista, podrán efectuar consultas o reuniones con proveedores mediante llamados públicos y abiertos a través de correo electrónico, notas de invitación, publicaciones en medios impresos u otros mecanismos que estimen pertinentes, con el objeto de obtener información acerca de los precios, costos asociados, características de los bienes, servicios u obras requeridos, tiempo de preparación de las propuestas o cualquier otra información que se requiera para la confección del pliego de cargos.”

Este asunto es de tanta relevancia que también está contemplado dentro de los Principios Fundamentales de las Contrataciones Públicas recogidos por la Ley. Uno de esos principios es el de Economía, regulado en el artículo 22, cuyo parámetro 8 dispone: “Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección de contratista, deberán realizarse los estudios, los diseños y los proyectos requeridos, así como los términos de referencia y los pliegos de cargo, asegurándose de que su elaboración no se realice de forma incompleta, ambigua o confusa”.

Directamente ligado con lo anterior, tenemos el hecho de que desde el Pliego de Cargos la entidad contratante está obligada a incluir el borrador del contrato. Es decir, desde el inicio del procedimiento de selección de contratistas ya la entidad pone en manos de los potenciales proponentes su planteamiento sobre cuál estiman serían las estipulaciones que deberían regir la etapa contractual. (Art. 2(37) de la Ley).

Tenemos entonces que, en un mundo ideal, las entidades contratantes con tiempo harán su tarea e investigarán todos los aspectos que impactan el precio, incluyendo claro está, los impuestos.

Dentro de ese mundo ideal todos esos factores deberán ser contemplados dentro del borrador de contrato que viene con el Pliego de Cargos. En ese sentido deberíamos esperar que dicho borrador de contrato incluyera no solo los impuestos, sino las formas de pago. Es decir: El contrato en borrador debiera contemplar correctamente el manejo de las retenciones del Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (Itbms), pero también debiese anticipar el tratamiento, por ejemplo, de las posibles retenciones de remesas de impuesto sobre la renta en caso de un proveedor domiciliado en el extranjero.

No obstante, la realidad es que el mundo ideal de la Ley y el reglamento no siempre ocurre. Por el contrario, es muy común que el precio no sea resultado de un estudio bien hecho y que no contemple de forma precisa el impacto tributario. Igualmente resulta que el modelo del contrato no necesariamente define muy bien el manejo de los impuestos de acuerdo con la normativa tributaria.

Ante esta realidad es que urge la necesidad de una oportuna asesoría tributaria preventiva A de las empresas proponentes, porque esa confusión inicial puede ser el inicio de un mal negocio. Lo primero que hay que hacer es tomar la información del Precio de Referencia y del borrador de contrato y rápidamente hacer una estimación de la razonabilidad del precio y si el mismo contempla correctamente el impacto tributario, de fondo y de forma. En caso de que no sea así, hay opciones que se pueden contemplar para tratar de corregir.

La primera opción de corrección es conversar con la entidad pública y pedirle que revise los términos y condiciones.

La entidad podrá usar opciones de la Ley para corregir. Por ejemplo, una de las vías que se puede usar es el artículo 22, numeral 14, que permite el saneamiento de oficio o a petición de parte de trámites omitidos o realizados “en contravención del ordenamiento jurídico”. Siempre se podrá alegar que la entidad no hizo su tarea de calcular correctamente el precio por no tomar en cuenta el impacto tributario y que tampoco contempló correctamente el manejo tributario preciso en el borrador del contrato.

Ahora bien, también existe la vía de la “Reunión Previa y Homologación”. Esta reunión es obligatoria en los actos públicos por montos mayores de $175,000.00. Allí se debe asistir conjuntamente con todos los interesados y se hacen observaciones a la entidad contratante para que corrija lo necesario en cuanto a impuestos. Esta reunión concluye con un acta donde todos se ponen de acuerdo y si no hay acuerdo en las correcciones, la entidad decide unilateralmente.

En los actos de montos que no excedan $175,000.00. la “Reunión Previa y Homologación” se puede realizar a solicitud de los interesados. El resultado de la homologación es que los documentos quedan aprobados sin derecho a recurso. No hay homologación para disposición de bienes.

En los actos públicos de montos superiores a $300,000.00 se pueden plantear consultas y solicitudes de aclaración. Aunque no es una vía tan firme, también está disponible.

Es muy valioso tratar de hacer las correcciones a tiempo, porque en el esquema de la Ley, como indica el artículo 40, al hacer la propuesta todo proponente acepta sin restricciones el pliego, lo cual va cerrando la posibilidad de ajustes. Si el proponente se convierte en adjudicatario, cuando va a firmar el contrato quizás hay temas operativos que se puedan ajustar, pero el precio no se puede.

Cuando se firma el contrato, el mismo entra en vigencia dos (2) días hábiles después de su publicación en “PanamaCompra” o a partir de la entrega de la orden de proceder.

Luego de que el contrato entre en vigencia es muy difícil cambiar nada, porque –-aunque el artículo 91 de la Ley permite hacer modificaciones al contrato para revisar el precio bajo ciertas reglas– dichas modificaciones solamente tienen cabida si son a favor del “interés público” y resulta una tarea complicada convencer al Estado y a la Contraloría de que es favorable al interés público, subir el precio luego de firmado el contrato, bajo el argumento de que en la propuesta se hizo una mala estimación del precio, porque no se contempló correctamente el impacto fiscal.

Con un contrato firmado el contratista adquiere obligaciones frente al Estado.

El artículo 18(9) de la Ley dice de forma categórica que es una obligación del contratista: “Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las relaciones contractuales adquiridas dentro del periodo de vigencia contractual, incluyendo las de naturaleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra que implique algún tipo de responsabilidad en materia de obligaciones”. Es decir, si por el tema del mal cálculo del impacto fiscal, el contratista siquiera considera no cumplir, está expuesto a unas responsabilidades, lo cual incluye la pérdida de la fianza de cumplimiento. Si no se actúa con visión tributaria preventiva, el contratista con el Estado puede quedar atrapado en un mal negocio.

Publio Ricardo Cortés C.

Socio de Impuestos y Servicios Legales

BDO Panamá