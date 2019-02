Revista inglesa premia al Aeropuerto Internacional de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, la principal terminal aérea de Panamá fue galardonado por la revista inglesa Global Transport Finance (GTF) en los Award for Best Americas Airport Deal of 2018, por lograr el mejor acuerdo financiero de aeropuertos de América, tras sus exitosas emisiones de bonos corporativos negociados el año pasado.

Tocumen S. A. que cuenta con calificación BBB, perspectiva positiva por Standard & Poors y BBB, perspectiva estable por Fitch Rating, concluyó exitosamente emisiones de bonos por $875 millones en el 2018, en mercados locales e internacionales, señala un comunicado de prensa de la terminal áerea.

Este premio demuestra la confianza que las instituciones financieras han tenido en el modelo de negocio del Aeropuerto Internacional de Tocumen, una decisión que es reconocida a nivel global y que recae sobre nuestras estrategias financieras; al tiempo que demuestra la amplitud de nuestras buenas prácticas de desarrollo financiero”,

Los premios anuales de GTF fueron establecidos para reconocer el compromiso y el apoyo sobresalientes a la industria de la financiación del transporte global.

Global Transport Finance reconoce anualmente a los banqueros, abogados y para las mejores ofertas en los mercados de aviación, aeropuertos, transacciones en el sector ferroviario, marítimo y logístico que se cerraron en los 12 meses anteriores a la ceremonia.