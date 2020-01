Ricardo Poma: Panamá es una fuerza muy importante en la región

“Siento confianza en que Panamá en el 2020 empezará a crecer más que en los últimos dos años y logrará en los próximos años un crecimiento del 5%, que es un nivel muy positivo y sostenible”, destacó el presidente del Grupo Poma, Ricardo Poma, quien está al frente de este conglomerado de origen salvadoreño que cuenta con 100 años de trayectoria y una fuerte presencia en el mercado panameño de bienes raíces a través del Grupo Roble y del automotriz con el Grupo Excell.

Poma estuvo en Panamá para participar de la apertura del Hole in One Club House del nuevo Golf Gardens Residences & Club, proyecto residencial del Grupo Roble ubicado en el área Norte de la ciudad de Panamá, vía al Club de Golf, que representa una inversión millonaria y reafirma su firme propósito de seguir aportando al crecimiento sostenible de la economía y al desarrollo de Panamá a través del impulso de inversiones.

Capital Financiero aprovechó la oportunidad para conversar con don Ricardo, quien dijo estar complacido con Panamá y su gente: “Panamá es para nosotros un mercado sumamente importante. Nunca hemos perdido la confianza en este país y es por ello que seguimos invirtiendo. Llegamos para quedarnos y contribuir al a su desarrollo”.

En nuestro país, el Grupo Roble tiene como principal socio a la familia Motta, con quienes ha desarrollado relevantes proyectos como los centros comerciales MultiPlaza y MetroMall, y los hoteles Courtyard by Marriott, y además su sociedad se extiende a las operaciones de su división automotriz, Grupo Excell, distribuidor exclusivo en el mercado panameño de las marcas de auto Nissan, Mitsubishi e Infinity.

Desde hace 12 años, Grupo Roble incursionó en el área residencial en Panamá con el proyecto Arboledas Panamá Oeste, destinado a la clase media, y en el 2017, lanzó su más reciente proyecto, Golf Gardens Residences & Club, para clientes de mayores ingresos.

Golf Gardens Residences & Club ya tiene construido el primer clúster y en el 2021 contará con el segundo clúster, con un aproximado de 250 casas.

Y es que hablar de multinacionales de América Latina nos lleva al Grupo Poma, uno de los pioneros en la regionalización de empresas y uno de los grupos comerciales e industriales más grandes de la región con operaciones en Centroamérica, el Caribe, Suramérica específicamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana, además de Estados Unidos (EE.UU.).

“Son 100 años de negocio familiar y cuatro generaciones”, ponderó Poma al abordarnos sobre su visión y planes para la región.

-¿En medio de una desaceleración económica, Grupo Poma continúa apostando por Panamá y la región?

-En efecto estamos muy satisfechos con los resultados en la región. La trayectoria de nuestra empresa ha sido posible porque somos consistentes en nuestros planes de inversión. Si nos hubiéramos fijado tanto en los momentos en que no andan bien las economías de los países, no hubiéramos hecho nada. No hay que tener miedo para dar los pasos y no caerse.

-¿Cómo visualiza la economía de Panamá en comparación con la región? –

El entorno regional afecta. En el caso de Panamá se ha visto afectada por las crisis de Venezuela y Colombia, y claro venía de un crecimiento económico insostenible, pero visualizamos que irá en recuperación a partir de este año y llegará a un crecimiento del 5% que es muy positivo y sostenible.

“En definitiva empezará a crecer más que en los últimos dos años, y todo el tema de bienes raíces comenzará a moverse ya que hubo una situación con la sobre oferta en los mercados de oficinas y hoteles que deberá ir absorbiéndose, y además están las grandes inversiones que hará el gobierno de Panamá, que me indicaron que serán mayores a los $3.000 millones para el 2020, con lo que se estimulará la economía y crecerá el consumo.

Panamá es una fuerza muy importante para la región y seguiremos invirtiendo es este país”.

¿Qué nuevas inversiones contempla Grupo Poma para Panamá?

-Nos gusta mucho Panamá y su gente, y por eso hemos hecho inversiones tan fuertes como los centros comerciales y los hoteles. Estamos en el segmento automotriz.

“Seguiremos en todos esos rubros y en el mercado residencial seguramente seguiremos construyendo y en un nuevo proyecto hotelero en un momento dado podemos dar una sorpresa. Siempre estamos buscando opciones”.

¿Y a nivel regional que nuevos planes tiene?

-Estamos con fuerza en la construcción de viviendas, más de 150 al año, y tenemos dos nuevos proyectos en Santo Domingo, República Dominicana, un hotel y edificio de oficinas. En Salvador, proyectos de viviendas por más de 60,000 unidades.

Además queremos seguir expandiéndonos hacia otros países, porque no somos solo una multilatina, sino una multinacional, y queremos tener más presencia por ejemplo en EE.U.U.”.

-¿Han estudiado diversificar aun más su cartera de negocios?

-Estamos muy complacidos con nuestros productos y estamos decididos a mantenernos en esos segmentos, desarrollando los mismos negocios, que tienen un alto nivel de diversificación y especialización, que nos da una gran ventaja competitiva a la que podemos seguirle sacando provecho.

No pensamos en otros tipos de negocios. Siempre existe una demanda insatisfecha en cada país y ofrecer al cliente un producto altamente diferenciado, es nuestro negocio”.

-¿En cuánto a cifras, cuánto han invertido en Panamá y en la región?

-No somos tan amigos de dar esas cifras, ahora seguramente estamos invirtiendo más en viviendas y seguiremos invirtiendo en la región. La idea es seguir creciendo y diversificándonos en las mismas áreas de negocios.

-¿Y con relación a las alianzas, principalmente en Panamá?

-Las alianzas son muy importantes, en el caso de Panamá con la familia Motta, nuestros principales socios, nos sentimos muy complacidos, teniendo una muy buena experiencia.

Les agradecemos que han confiado en nosotros y nos han acompañado para invertir en proyectos de vanguardia y con altos estándares de ingeniería, cambiando la forma de invertir en Panamá en estas dos décadas”.

¿Qué opinión le merece el nuevo presidente de su país, Nayib Bukele?

-Nos genera mucha confianza, sobre todo porque no se centra solo en la política, tiene el deseo de lograr que El Salvador salga adelante y eso es muy positivo.

Darsy Santamaria Vega

