Richard Morales competirá por la postulación presidencial del FAD

El profesor universitario, Ricard Morales anunció su decisión de presentarse como candidato a las elecciones primarias para presidente de la República del Frente Amplio por la Democracia (FAD), convirtiéndose en el segundo dirigente de ese partido que se postula para ese cargo.

Morales es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y cursó estudios en las prestigiosas universidades de Tulane y Harvard en Estados Unidos.

Hizo pública su decisión de postularse como precandidato a la presidencia mediante una carta al FAD en la que sostiene que él es “de esos seres humanos que luchan por lo que creen sin importar las consecuencias”.

Yo decidí ponerme del lado de lo que creo correcto y no lo conveniente, tomando partida por los pobres que luchan por sus derechos y no por los poderosos que protegen sus privilegios, comprometiéndome con la superación de las desigualdades y no a la resignación ante ellas”,