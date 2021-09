Samsung innova en el comercio electrónico de la región  con el primer Live e-commerce

Recientemente, Samsung Electronics en Panamá realizó su primer evento Live e-commerce de la región, un show de ventas digital en vivo en el que los espectadores, desde la comodidad de su hogar u oficinas, lograron conocer de primera mano las características y funciones de los televisores Lifestyle de Samsung y además comprar en el instante, aprovechando las ofertas y promociones de introducción que los anfitriones del evento anunciaron en el momento.

Samsung no solo innova, cambiando la forma de ver TV sino también la forma en que compras en la era digital a través de este Live e-commerce que es el primer evento de este tipo en la región, y para ello está utilizando una plataforma, súper segura y amigable, y que sobre todo brinda un impulso interactivo que permite a los usuarios descubrir fácilmente los productos y agregarlos instantáneamente al carrito de compras a través de una experiencia de compra perfecta sin salir de la transmisión en vivo, todo esto mientras chatean y hablan en vivo.

El evento se llevó a cabo totalmente en vivo, a través de la tienda en línea de la empresa líder en tecnología, https://shop.samsung.com/latin/livecommerce, donde no solo se destacó el formato y la facilidad de compra para los usuarios sino que también fue la plataforma ideal para presentar increíbles ofertas para los modelos de televisores The Sero, la TV que cambia la orientación de su pantalla a horizontal o vertical; The Serif, el televisor que todo amante del diseño, la decoración y la tecnología desearía tener; The Frame, que más que una pantalla, es una obra de arte, y The Premiere, el reproductor láser de corto alcance que transforma cualquier espacio en una sala de cine.

Los anfitriones del evento fueron el cineasta Oscar Faarup, y los influencers Nadya Hendricks y Estefi Varela, quienes junto a Jun Suk Hwang, gerente de producto de Samsung demostraron en vivo las funciones y cualidades de cada televisor.

La innovadora plataforma utilizada por Samsung se integra con todas las plataformas de comercio electrónico y Samsung se pone a la vanguardia implementándola por primera vez en la región, con tal éxito que todo el inventario asignado en este primer Live E-Commerce se agotó satisfactoriamente.