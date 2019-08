Este miércoles, 7 de agosto, la empresa surcoreana Samsung Electronics presentó su nueva línea de productos en su evento mundial “Samsung Unpacked 2019”, desde la ciudad de New York, Estados Unidos.

La mirada de todo el público mundial estaba puesta en lo que sería la presentación del nuevo smartphone de gama Premium, sin embargo, la marca ha sorprendido y mostró no uno, sino dos equipos: Galaxy Note10 y Galaxy Note10+.

Estos equipos cuentan con pantallas Dynamic Amoled con Cinematic Infity Display de 6.3 y 6.8 pulgadas respectivamente.

“Desde el principio, el Galaxy Note ha sido sinónimo de las mejores tecnologías y características. El Galaxy Note10 vuelve a imaginar esta promesa para el fanático moderno del Note que usa su teléfono inteligente para llevar su productividad y creatividad al siguiente nivel, y que fluye sin esfuerzo entre ideas y esfuerzos en cualquier momento “, dijo DJ Koh, presidente y CEO de División de Informática y Comunicaciones Móviles, Samsung Electronics.

Cuenta con Eye Comfort que reduce la luz azul sin afectar la calidad del color para una visualización cómoda.

Productividad

Desde la primera línea de los Galaxy Note, siempre se han pensado para promover la productividad del individuo, algo como una agenda/computadora en la palma de la mano, y eso no ha cambiado, simplemente la marca ha evolucionado para ampliarse a una red de usuarios que ansían este tipo de productos aun cuando no necesariamente están en una oficina.

De este modo, el Galaxy Note se ha vuelto más multifacético, por lo que presentan nuevas tecnologías y capacidades para darle mayor libertar al usuario.

-Ofrece un rediseño de S Pen (complemento indispensable del Smartphone) que trabaja bajo sistema de Bluetooth con baja energía. Al abrir el SDK de acciones de Air, los desarrolladores pueden crear controles personalizados que brindan a los usuarios la capacidad de jugar o usar sus aplicaciones favoritas mediante gestos

-Han presentado la opción de escritura de texto en mano. Esta una función que permite que todo texto escrito a manos con su S Pen pueda ser migrado directamente a un texto digital en la app de Samsung Notes que luego puede ser exportado a Microsoft Word.

-Continúan con la conectividad del Samsung DeX para PC, lo que facilita el trabajo entre el celular y la PC.

-Integra enlaces a Window directamente en el panel rápido. Allí, pueden ver notificaciones, enviar y recibir mensajes, y revisar fotos recientes sin detenerse para mirar su teléfono.

Galaxy Note10 y Galaxy Note10 + estarán disponibles en Aura Glow, Aura White y Aura Black a partir del 23 de agosto.

Una nueva versión Wearable

Samsung presentó su nueva línea de relojes inteligentes, Galaxy Watch Active2, con lo que complemente el portafolio weareables.

De acuerdo con la marcar, está diseñado con recursos nuevos, intuitivos y refinados para brindar más personalización a los estilos de vida de los consumidores, mejorar su salud y bienestar, así como posibilitar una vida conectada a la perfección.

Viene en dos tamaños diferentes (44 mm y 40 mm de diámetro) y dos estilos: aluminio liviano con una banda casual de fluoroelastómero (FKM), y acero inoxidable sólido con una correa de cuero.

“El mercado de los relojes inteligentes está creciendo con rapidez y en Samsung nos entusiasma expandir continuamente nuestra presencia de formas nuevas y visionarias”, comentó DJ Koh.

“Con el Galaxy Watch Active2, hemos creado un dispositivo que permitirá a los consumidores asumir el control de su salud y bienestar, moverse de forma impecable entre sus dispositivos y conectarse a través del ecosistema Samsung Galaxy, de forma que su vida sea mejor y más fácil”, dijo

Para quienes desean un reloj con la misma elegancia que los caracteriza, ahora pueden personalizar la esfera de su reloj según su vestimenta con My Style, un algoritmo de extracción de color.

Disponible en la aplicación Galaxy Wearable, basta tomar una foto de su atuendo, elegir entre cinco patrones de color diferentes y la esfera de su reloj cambia en segundos. Puede combinar su estilo personal todos los días, o guardar un estilo favorito para después.

Y Finalmente una Tablet: Galaxy Tab S6

Los coreanos anunciaron hoy la Galaxy Tab S6, una nueva tablet que permite a las personas conectarse y lograr sus objetivos dondequiera que estén.

“Hoy en día, la inspiración llega de forma inesperada y los creativos y los profesionales necesitan un dispositivo que les permita acompañar su imaginación insaciable mientras complementan sus estilos de vida atareados y móviles”, dijo DJ Koh.“La Galaxy Tab S6 permite a los consumidores dar rienda suelta a su creatividad, mientras ofrece los recursos de productividad de la más alta calidad y la tecnología avanzada que los usuarios esperan de las tablets Samsung“.

Trabaja en conjunto con el S Pen y permite tomar selfies, grabar videos de manera intuitiva o controlar el contenido multimedia.

Además, incorpora nuevas mejoras a su cámara, incluida la primera cámara doble de Samsung con lente ultra ancho en una tablet, dentro de un cuerpo delgado de 5,7 mm compacto, más liviano y portátil.

Como parte del Galaxy Ecosystem de Samsung, la Galaxy Tab S6 se convierte en el centro de su experiencia conectada para administrar sus dispositivos con SmartThings. Junto con Bixby, puede controlar con facilidad sus dispositivos mediante comandos de voz.

Estará disponible en tres colores: Mountain Gray, Cloud Blue y Rose Blush, a partir del 23 de agosto.

Un factor sorpresa

Como un agregado, la marca presentó un producto más: Galaxy Book S.

Una nueva laptop que, de acuerdo a las declaraciones, contiene lo mejor de una laptop y de un smartphone en el mismo producto.

“Es super slime y super light” dijeron.

