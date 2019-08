Samsung presentó tres líneas de electrodomésticos que serán el centro del hogar moderno

La marca Samsung hoy en día es uno de los líderes en línea blanca, y quieren seguir apostando por permanecer en ese liderazgo que tienen, más que nada en lavadoras de carga frontal como número uno, en las refrigeradoras Side by Side también están creciendo, y ahora con las estufas buscan posicionarse en el mercado panameño.

En días pasados Rita Barbieri, Directora de Mercadeo de Línea Blanca de Samsung, durante una presentación para varios medios de comunicación habló sobre el lanzamiento de sus nuevas estufas, refrigeradoras y lavadoras, tres líneas de productos que representan la filosfía Samsung para los hogares modernos,”en el caso de estufas si estamos lanzando al mercado de Panamá estufas a gas y eléctricas donde uno de sus atributos importantes es la capacidad interna del horno, por ejemplo las eléctricas tienen una capacidad de 5.9 pies cúbicos y en caso de la de gas 5.8 pies cúbicos”, explicó Barbieri.

Otro punto a destacar de estas estufas es que tienen la tecnología de autolimpieza, es decir, que no necesito mayor esfuerzo para limpiar el horno, sino simplemente se usa la función limpieza y se limpia automáticamente.

También cuenta con la tecnología True Convection, que permite que cuando se esté cocinando algo en el horno, se cocine todo de manera uniforme sin necesidad de estar abriendo o dando vuelta a la comida, ya que esto permite cocinar todo de manera uniforme.

Sobre las refrigeradoras, la familia Max Series presentan dos opciones para que los consumidores puedan elegir la que mejor se adapta a sus exigencias. La refrigeradora con el área FlexZone es una funcionalidad que se encuentra en la tercera puerta de la refrigeradora y que permite cambiar la temperatura en cuatro diferentes modos de acuerdo con el tipo de alimentos que se quiere almacenar.

Por su parte, la refrigeradora Space Max Side by Side de tres puertas, tiene una capacidad de 23 pies cúbicos, y además incorpora la tecnología Metal Cooling, que es una placa de aluminio que absorbe el frío de mejor forma y evita que los constantes “abre y cierra” de la puerta de la nevera, disminuya drásticamente la cantidad de frío interior. Al igual que otros modelos de la marca, también integran la innovación All around Cooling,el cual permite enfriamiento uniforme.

“Luego tenemos las lavadoras carga frontal, que realmente esto es una continuidad en el sentido que hoy no estamos lanzando un nuevo producto, sino que enfatizar los beneficios de Front Low, debido a que podemos optimizar espacios poniéndolas apilables también, porque tienen una tecnología que se llama Stink, es decir puedo sacar la prenda y no necesito plancharla y también está inodoro, o sea no hay olor, no hay olores a humedad que a veces algunas lavadoras cuando uno saca algún producto pueda ser que pase eso”, comentó Barbieri.

Las lavadoras de carga frontal FlexWash de Samsung es el electrodoméstico de última tecnología que entre otras ventajas ayuda a preservar por más tiempo la calidad de los tejidos. Gracias a su función SuperSpeed, puedes completar los ciclos de lavado hasta 50% más rápido.

“Los poderosos chorros de agua disuelven el jabón rápidamente, y aceleran el proceso de lavado y enjuague. Esto evita además que el jabón se quede acumulado en las telas, lo que alarga la vida de tu ropa”, sostuvo la jefa de Mercadeo.

Y otra función es que son invertir, la mayoría de las lavadoras de carga frontal tienen la función ya sea Smartchek que es el autodiagnóstico de la lavadora o bien en el caso de las Flex Watches Smartcontrol, que puedo ajustar los ciclos de lavado o pausar a través de la aplicación de Smart Think.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio @capital.com.pa

Capital Financiero