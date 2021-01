Samsung refuerza capacidades de voz en sus Smart TVs

Samsung Electronics anunció que Google Assistant se unirá al conjunto de asistentes de voz actualmente disponible en los dispositivos Smart TV Samsung 2020, proporcionando a los espectadores capacidades perfeccionadas de control y descubrimientos.

Disponible juntamente con Amazon Alexa y Bixby, Google Assistant ahora está completamente integrado a las Smart TVs Samsung y no requiere descargas, hardware o instalación adicionales, y es intercambiable, según las preferencias del hogar.

El conjunto de asistentes de voz líderes ahora está disponible en todos los televisores QLED 4K y 8K 2020, televisores Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace, y es compatible con los ecosistemas de asistentes de voz existentes de los espectadores.