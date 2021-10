Samsung utiliza el corto animado Life Unstoppable “House of Surprises” para presentar nuevos productos

Samsung Electronics Co, Ltd. lanzó Life Unstoppable 2021, que este año mejora la experiencia virtual con un corto animado y estilizado que recorre la icónica “House of Surprises” (Casa de las sorpresas) de Samsung.

Los hogares se han convertido en el centro de nuestras vidas durante los últimos 18 meses, transformándose en escuelas, oficinas, gimnasios y espacios de entretenimiento.

A pesar de todo el tiempo que pasamos dentro de nuestras cuatro paredes, la casa también se ha vuelto demasiado cómoda y necesitamos un nuevo comienzo.

La experiencia Life Unstoppable de este año busca inspirar a aquellos que quieren innovar su experiencia en el hogar, con productos que permitan a los consumidores una vez más “apretar play” para una vida de maravillas y alegría.

Life Unstoppable: “House of Surprises” presenta una familia de personajes eclécticos en un viaje a través de su hogar dinámico, demostrando cómo el ecosistema de dispositivos conectados de Samsung permite a cada uno de sus integrantes explorar su creatividad y pasión, y fomentar una Life Unstoppable (Vida imparable, en español).

Life Unstoppable: “House of Surprises” es el primer corto de este tipo para la marca surcoreana, que le da vida a la tecnología de formas nunca antes vistas. La experiencia abarca seis habitaciones diferentes, con viñetas interactivas, cada una de las cuales muestra una colección de productos Samsung verdaderamente conectados que fomentan un muy necesario reinicio de alegría e inspiración en el hogar, desde pantallas móviles que se mueven y se pliegan a impresionantes televisores inmersivos e innovaciones en electrodomésticos que dan nueva vida incluso a tus tareas menos favoritas.

“En Samsung desarrollamos innovaciones que van más allá de lo que la gente espera. Desde teléfonos plegables hasta televisores que muestran obras de arte cuando están apagados y lavadoras que limpian su ropa más rápido utilizando la cantidad de tiempo, detergente y agua que realmente necesita”, comenta Benjamin Braun, Director de Marketing de Samsung Europa.

Con House of surprises´ de Samsung, mostramos cómo nuestros productos conectados aportan innovaciones que ayudan a los clientes a vivir una Life Unstoppable”, afirma.

Innovaciones actualizadas

El Bespoke AirDresser acaba de ser lanzado a nivel mundial y ofrece un diseño personalizable con funciones inteligentes actualizadas, como funciones de secado con IA y funciones de control de IA que personalizan su experiencia.

El Bespoke AirDresser es uno de los aspectos más destacados de la “House of surprises”, junto con una selección de otras innovaciones actualizadas, que incluyen:

Bespoke Jet ™, una aspiradora inalámbrica de primera calidad que viene en una variedad de colores con un sistema de carga de batería y vaciado automático de polvo todo en uno.

Bespoke Jet Bot ™ AI +, una aspiradora avanzada que identifica objetos y se ajusta a múltiples superficies para una limpieza óptima. Los usuarios pueden monitorear sus hogares con una transmisión de video en vivo, mientras que la Clean Station higiénica “no-touch” (“sin toques”) puede vaciar la basura automáticamente, mientras recolecta la suciedad y el polvo con su sistema de filtración de múltiples capas.