SBP define las reglas temporales para el tratamiento y constitución de provisiones para créditos que se han acogido a la Ley de Moratoria

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), recientemente aprobó el Acuerdo No. 9-2020, a través del cual se modifica el Acuerdo No. 2-2020 “Que establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de crédito”, con el fin de establecer las reglas que los bancos deberán aplicar para el tratamiento de los créditos modificados como consecuencia de la crisis económica ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

La nueva norma también establece los mecanismos para determinar las provisiones correspondientes, lo que, según la SBP, permitirá proteger el interés de los depositantes y preservar la estabilidad financiera.

A través del Acuerdo No. 9-2020, se crea de forma temporal y excepcional una nueva categoría de riesgo denominada “Mención Especial Modificado”, en la cual las entidades bancarias deberán registrar la cartera de los créditos que hayan sido objeto de modificación conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo No. 2-2020; así como, aquellos préstamos acogidos a los beneficios de la Ley de Moratoria (Ley No. 156 de 2020), con el fin de identificar y segmentar la cartera de los créditos bajo dichas características comunes, conocer el estado actual de situación de los mismos y constituir las provisiones y reservas regulatorias que permitan una adecuada administración de riesgo de dichos créditos.

Por otro lado, se establece la constitución de una provisión genérica equivalente al 3% del saldo bruto de la cartera de créditos modificados, que incluye intereses acumulados no cobrados y gastos capitalizados, aplicada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) y de forma complementaria con las normas prudenciales establecidas en el Acuerdo No. 9-2020.

Igualmente, se establecen las reglas para restablecer las condiciones de los créditos modificados y acogidos a la Ley de Moratoria, una vez cumplido el periodo de vigencia de esta Ley, es decir posterior al 31 de diciembre de 2020. Las disposiciones del Acuerdo No. 9-2020 se encuentran vigentes desde el 21 de septiembre de 2020.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero