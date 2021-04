Scholas Ocurrentes Panamá realiza su primer reencuentro con jóvenes denominado “Volver a habitar”

Siguiendo los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y cumpliendo con las medidas de bioseguridad, Scholas Occurrentes Panamá, realizó su primer reencuentro 2021 bajo el lema “volver a habitar” que contó con la participación de 12 jóvenes.

El motivo de esta actividad fue brindar un espacio seguro a los jóvenes con el fin de que pudieran expresar sus emociones a través de la metodología Scholas basada en el juego, arte y pensamiento de modo que pudieran fomentar sus habilidades sociales y enfocar sus miradas hacia la cultura del encuentro.

Laura Rodríguez, quien se incorporó en medio de la pandemia comentó que “el desinterés por parte de la juventud en cuanto a las diferentes situaciones que afronta el país es la razón que me motiva a unirme a Scholas, ya que este tipo de actividades ayudan al crecimiento personal, profesional y educativo”

Esta actividad estuvo dividida en tres partes, iniciando con juegos, método que utiliza Scholas al iniciar sus actividades, seguido de un juego de palabras y finalizando con el pensamiento crítico bajo el tema “Quien soy yo”.

“La fundación se volvió parte de mí, esta es mi segunda familia, donde he conocido personas increíbles, me ayudaron a despejar la mente. Estoy demasiado contento con esta primera actividad porque siento que vuelto a ser yo, he vuelto a ser libre y eso me da mucha felicidad” mencionó Kevin Cho, quien lleva más de un año en la fundación.

Scholas Ocurrentes cuenta con presencia en Panamá desde el año 2018, iniciando con el programa Scholas Ciudadanía, con este hecho, la fundación reafirmó su compromiso por continuar trabajando en beneficio de la juventud panameña. A pesar de la situación que enfrenta el país por la pandemia, se mantiene el trabajo continuo mediante modalidad virtual con el fin de reforzar todas las metodologías lúdicas características de la fundación.