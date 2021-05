Se completa el proceso de transición de marca: Cable Onda pasa a ser Tigo

Tras más de 24 meses de presencia en Panamá y una inversión de más de $100 millones en infraestructura tecnológica para modernizar la red de servicio móvil, finalmente la multinacional de las telecomunicaciones Millicom International Celular, S.A. (Millicom) concluyó el pasado lunes 26 de abril el proceso de transición de imagen de las empresas que opera en el mercado local a la marca Tigo.

Se trata de un proceso complejo que inició con la marca Movistar, que pasó a ser Tigo y continuó con Telecarrier, que evolucionó a Tigo Business.

No obstante, el paso final en esta transición de marcas le ha correspondido a Cable Onda, que finalmente ha pasado a ser Tigo, una decisión que sin duda no ha sido fácil de adoptar, tomado en cuenta que Cable Onda, es una marca con 40 años de trayectoria y con alto valor para los consumidores panameños.

Por ello Capital Financiero conversó con Rodrigo Diehl, CEO de Tigo Panamá, quien nos explicó los beneficios y las oportunidades sobre la llegada de Tigo y lo que han significado para Panamá, entre los que destaca el compromiso de invertir $750 millones en su primer quinquenio, y como el cambio de marca de Cable Onda a Tigo implica más valor agregado para los consumidores y acercarnos un poco más al objetivo de convertir a nuestro país en el principal Hub Digital de América Latina y el Caribe.

Lógicamente, se trata de una entrevista que tiene como telón de fondo la pandemia de coronavirus (COVID-19) y su impacto en la vida de todos, pero no como una visión apocalíptica, sino más bien como una referencia de lo que los panameños somos capaces de hacer para superar las adversidades, teniendo como ejemplo el esfuerzo realizado por los 5,000 colaboradores de Tigo Panamá no sólo para garantizar los servicios de telecomunicaciones en medio de una situación de salud tan difícil, sino también para adelantar un proceso de inversión que tendrá como resultado un mejor servicio al cliente, tanto residencial como corporativo, y por tanto más y mejores oportunidades de crecimiento económico para el país.

-¿Qué implica el cambio de marca en el caso específico de Cable Onda, una de las marcas con gran trayectoria y más arraigadas?

-“El año pasado iniciamos la transición de la marca Telefónica Movistar a Tigo, y también sobre los servicios corporativos, la marca Telecarrier cambió a ser Tigo Business, y lo que son los servicios residenciales y servicios para pequeñas y medianas empresas estábamos trabajando con las dos marcas Cable Onda y Cable Onda Empresarial. Ahora estamos haciendo el cambio de esas marcas, pasando Cable Onda a Tigo y Cable Onda Empresarial a Tigo Business, con esto pasamos a operar en Panamá con la marca Tigo, y Tigo Business para los que son clientes corporativos y pequeñas y medianas empresas (Pymes).”

“Para nosotros este es resultado o el final de un proceso muy natural, en todos los países que operamos lo hacemos bajo la marca Tigo, simboliza no solo operar con una sola marca hacia afuera, sino también de alguna manera culminar un proceso a lo interno, en el que diferentes equipos que se han ido conociendo y uniendo a lo largo de esta historia, Telecarrier, Cable Onda, Telefónica, Millicom y Tigo, los cuales ahora operan bajo una sola marca en Panamá que es Tigo, de la cual nos sentimos muy orgullosos y que creemos que refuerza esa unión de esos equipos de cara a lo que se viene para el futuro.”

-Hablamos de una fuerte inversión en tecnología, para desarrollar lo que se conoce como autopistas digitales. ¿Cómo ha sido ese proceso?

-“Nosotros creemos muchísimo en Panamá, anunciamos al momento de nuestra llegada un plan de $750 millones en inversiones para el quinquenio, y a pesar de la pandemia de COVID-19, y de la situación de los últimos años, no solo hemos mantenido ese plan de inversiones, sino que en estos primeros dos años hemos realizado más inversiones todavía.”

“Con este cambio de marca lo que hacemos es reforzar ese compromiso”.

Solo en el negocio de Internet residencial estaremos realizando inversiones por más de $100 millones en los próximos dos años”.

“En los últimos días le hemos aumentado la velocidad a todos nuestros clientes en Panamá, algo que sobre todo va a tener un gran impacto en aquellos clientes que tenían velocidades más bajas que hoy pasan a tener velocidades más altas que les permitirá disfrutar mejor de los servicios.”

“En los dos últimos años también hemos hecho inversiones muy fuertes para mejorar los equipos que hay en la casa de los clientes, muchas veces nos encontramos que los equipos o el cableado que estaba dentro de las casas de los clientes no permitían entregar los servicios que el cliente esperaba, sobre todo ahora con la pandemia de COVID-19, cuando pasamos de utilizar una computadora en un tiempo pequeño del día, ya sea para jugar o ver una película, a utilizar 3 ó 5 dispositivos dentro de una casa, en la misma red inalámbrica (Wifi, por sus siglas en inglés) para estudiar y para trabajar, lo que obviamente puso demandas importantes sobre las redes. Por eso estamos haciendo inversiones muy fuertes para mejorar los equipos en las casas de los clientes.”

“Desde que Millicom llegó a Panamá han pasado 24 meses, hemos más que duplicado la velocidad de nuestros clientes. Recuerdo que en el 2018 las velocidades estaban en 40 megabytes (MG), hoy medidos por Ookla que es una entidad autónoma e independiente, en Panamá estamos arriba de los 100 MG, estamos peleando con Alemania por el puesto 33 en el mundo, somos el segundo país en América Latina solo un poco atrás de Chile, estamos por delante de países como Italia, Reino Unido, Australia.”

“Gracias a todas las inversiones que estamos realizando, y con este cambio de marca se refuerzan esos compromisos, $100 millones en los próximos dos años, aumento de velocidades que hemos realizado en los últimos días a todos nuestros clientes”.

Estamos también lanzando atención por WhatsApp 24/7, esto significa que ahora todos nuestros clientes de Cable Onda ahora Tigo pueden tener atención todos los días las 24 horas del día a través de esta aplicación”.

“Estamos lanzando todo un ecosistema digital de aplicaciones (Apps) y Web, que le permitirá a nuestros clientes tener un servicio más digital sin moverse de la casa para poder tener atención, realizar pagos y obtener servicios desde la web o desde el celular, así que con este cambio de marca estamos reforzando ese compromiso y reforzando esas innovaciones, para nuestros clientes”.

-¿El cambio de marca también ha impacto la relación con el cliente en las tiendas o centros de atención al cliente?

-“En primer lugar, quisimos vestir nuevas nuestras tiendas, hemos iniciado un ambicioso proyecto de remodelación de nuestras tiendas, este nuevo concepto que integra una visual moderna, espacios físicos de interacción con la última tecnología en telecomunicaciones y la capacidad de tener bajo un solo techo todas las gestiones que el consumidor digital busca. En muchos casos hemos integrado tiendas, ahora son Tigo, lo que les permite a los clientes poder resolver temas de servicios o adquirir servicios en un mismo lugar, ya sea para móvil, fijo, de cable o de Internet y empresarial.”

“Es un proceso del cual nos sentimos muy orgullosos porque lo hemos realizado en pandemia, lo hemos realizado en la segunda mitad del año pasado y en los primeros meses del 2021, cuando Panamá estaba en cuarentena total, cuando teníamos tantas dificultades para movernos, así que nos sentimos muy orgullosos, sentimos también que fue una apuesta, que fueron inversiones importantes que ha generado muchos puestos de trabajo y sentimos que han también un impulso a la reactivación económica de Panamá cuando más lo necesita”.

-También hay un incremento de la oferta de entretenimiento que puede comprar del cliente. Los clientes de Tigo hoy pueden acceder a servicios streaming como Amazon Prime dentro de la propia plataforma de Tigo.

-“Una de las cosas que tenemos claras es que el cliente con el cambio de marca siempre pregunta: ¿Y qué va a mejorar con esto? ¿qué hay de nuevo para mí? Por eso para nosotros era muy importante también poder traerles a los clientes novedades y beneficios, así que en todos esos meses en que hemos estado preparando el cambio de marca, le hemos puesto mucha cabeza a ese tema.”

“Sobre todo, porque sabemos que la barra ha subido con relación a lo que los clientes esperan de nosotros, eso ha ocurrido en pandemia, como te decía, antes se caía el Internet y bueno no se podía ver una película o no podía chatear con un amigo, hoy se cae el Internet y eso significa que uno no puede trabajar, no puede estudiar y no puede comunicarse con sus seres queridos, entonces, el Internet se ha vuelto en algo central para el funcionamiento de nuestra sociedad.”

“Y en lo más duro del año pasado, durante la pandemia de COVID-19, nuestra sociedad se mantuvo funcionando gracias al Internet, que nos permitió seguir trabajando y estudiando, entonces nosotros entendemos que las demandas y expectativas de los clientes han subido y como parte de este cambio de marca queremos subir la barra y mejorar los servicios que les damos a los clientes y pueden tener la seguridad que trabajamos durísimo todos los días para estar a la altura de las expectativas. Somos una empresa compuesta por 5,000 panameños y nuestros clientes son hermanos, son padres, son familiares, son primos, son amigos, entonces nos duele muchísimo cuando las cosas no pasan como quisiéramos y no logramos estar a la altura de lo que esperan de nosotros.

“Con el cambio de marca son estas las novedades que tenemos y que esperamos puedan mejorarles la vida a nuestros clientes en los hogares de Panamá”.

¿Cómo afecta el cambio de marca a dos canales que son parte de la plataforma de Tigo en televisión, que son Cable Onda Sport, COS y ECOTV?

-“No cambia en nada. Obviamente esos canales para nosotros son una apuesta y una inversión, requiere muchísimos recursos para generar contenidos. De hecho, hemos tomado la decisión de mantener los nombres de los tres canales como están. Continuaremos dedicando recursos e inversiones no solo contenido internacional, sino local, porque sabemos que es algo que nuestros clientes valoran muchísimo.”

-En el caso de la telefonía móvil, que podemos esperar. ¿Cuánto se está invirtiendo, y como avanza?

-“Nosotros en 2020 hemos construido una red nueva de cero, teníamos alrededor de 1,000 radio bases en Panamá, hace pocas semanas terminamos de actualizar la última radio base que quedaba, hoy tenemos en Panamá una red nueva, cero kilómetros, con muchísima más capacidad, en apenas dos años se ha triplicado el tráfico que va por esas redes, imagínate que se triplicara el número de autos que van por carretera o la cantidad de barcos que pasan por el canal, eso ha pasado con nuestras redes.”

“Que además de construir una red nueva, cero kilómetros, le hemos agregado muchísima capacidad a esa red para que pueda hacer frente a la demanda, y ahora nos encontramos en el proceso de expandir esa red, para dar más cobertura, ya hemos expandido esa cobertura en más de 10%, lo que ha permitido llegar a más de 300,000 panameños a los que antes no teníamos acceso, como en la comarca Guna Yala.”

“Hoy tenemos tecnología 4G y hemos estado expandiendo cobertura en todo el territorio nacional, en provincias centrales, Bocas del Toro y Darién, es un proceso que va a continuar, a finales del 2021 vamos a estar expandiendo esa cobertura en un 10% adicional. Venimos con la más moderna cobertura 4G que es la que nos permite hacer uso de dispositivos, de datos, así que continuaremos invirtiendo muy fuerte en la telefonía móvil y firmes con nuestro compromiso original, de cuando llegamos al país, de realizar una inversión de $750 millones en el primer quinquenio.”

“Es importante resaltar que ese compromiso se mantiene a pesar de que en aquel momento no sabíamos que tendríamos la pandemia de COVID-19, mantenemos aquellos compromisos iniciales”.

-¿Qué va a pasar con la Semana MiPyme y la relación de Tigo con los emprendedores del país?

-“La Semana MiPyme la seguiremos realizando con muchísimo honor y cariño. Tenemos que cambiar un poco el formato, antes si recuerdas era un evento que duraba varios días y luego durante algunas semanas realizábamos un tour por las diferentes ciudades del interior país dando capacitaciones junto a ADEN Business School, y era increíble ver cómo cientos de emprendedores de todo el país participaban, pero con la pandemia de COVID-19 ahora no podemos reunir esa cantidad de personas. No obstante, la Semana MiPyme continuará realizándose con un formato digital y continuará trayendo tanto o más contenido que cuando se hacía en formato presencial. En pocas semanas estaremos realizando la Semana MiPyme ya no auspiciada por Cable Onda Empresarial, sino por Tigo Business y por ello estaremos haciendo mucho ruido en las próximas semanas”.

-Hablemos brevemente el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19, ¿cuál es el número de personas acogidas a la moratoria que se dictó por Ley y cuáles son las expectativas de Tigo en este tema a largo plazo?

-“El tráfico en pandemia se duplicó tanto en las redes fijas como móviles, para acompañar eso tuvimos que hacer muchísimas inversiones, adquirir capacidad internacional, desplegar más fibra, mejorar los equipos en las casas de los clientes, contratar gente para hacer frente a los trabajos que se requerían, durante la pandemia hemos generado más de 200 puestos de trabajo para hacer frente al aumento en tráfico y demanda. Nos ha tocado trabajar muy fuerte durante la pandemia de COVID-19 para hacer frente a ese aumento de más de dos veces en el tráfico.”

“Hemos dado diferentes planes y facilidades a los clientes durante la pandemia. Hay clientes que se acogieron a la Ley de moratoria, hay otros que prefirieron no endeudarse, hay clientes que prefirieron no contraer esa deuda y prefirieron optar por un plan básico que les permitiera estar conectados. Miles de clientes se han acogido a lo que hemos denominado plan Panamá Conectado que es básico, sin costo y les permite estar conectados. Hemos creado también planes gratuitos para estudiantes que soportan las plataformas de Meduca para dar educación virtual, son sin ningún costo.”

Planes de moratoria, Panamá Conectado, educacionales gratuitos, estamos hablando de decenas y miles de hogares y de clientes que han hecho uso de estos planes.”

–¿Este cambio de marca es una oportunidad para que el panameño sienta que hay una inversión extranjera, que el país tiene potencial y que hay futuro en Panamá?

-Este cambio de marca simboliza futuro, simboliza esperanza, una apuesta por el futuro, no tenemos dudas sobre el potencial de Panamá, 2020 fue un año muy duro, pero no tenemos duda que grandes cosas le esperan a Panamá”.

“Hemos sido conscientes con eso, y por eso nuestros planes y nuestras inversiones no han cambiado un milímetro, al contrario han aumentado durante la pandemia con respecto a los planes originales, y así lo ve nuestra gente, está muy entusiasmada, energizada, nuestra gente ha trabajado fuertísimo para este cambio de marca, nuestra gente está muy emocionada de poder traer innovaciones, como te decía nuestros clientes son familiares, amigos, entonces nuestra gente está muy ilusionada con poder traer innovaciones y no tengan dudas de que continuaremos levantando la barra para lo que se viene.”

–¿Considera Tigo a Panamá como un potencial hub tecnológico regional?

-“Sin duda. Por ello hemos constituido una empresa bajo la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá y tenemos más de 100 personas trabajando en esa SEM, desde allí manejamos centralmente para otros países funciones de ingeniería y monitoreo de redes y sistemas, que son de mucho valor agregado.”

“Hoy desde Panamá ya estamos haciendo reciclaje y mantenimiento de equipos para otros países en la región. Recientemente hemos abierto un centro de reciclaje de la región en conjunto con un socio nuestro en Panamá Pacífico, donde se han generado 60 puestos de trabajo. Se hace reciclaje y mantenimiento de equipo que después se distribuyen en todo Panamá y a otros países de la región.”

“En Colón hemos establecido el hub de distribución de equipos para todas nuestras operaciones en Centroamérica.”

“En Panamá vamos a establecer nuestro hub y nuestra operación de servicios financieros móviles para toda América Latina con Tigo Money, una especie de billetera digital. Desde esta ciudad se manejará el Movil Financial Services que atenderá a Panamá y América Latina”.

Una de las cosas que nos da orgullo es que Panamá está exportando talento humano de la región, muchas veces ese talento se queda viviendo en Panamá, pero desde la SEM brindándole servicios a la región”.

“De hecho, la directora de recursos humanos de Tigo Money, que es la que se va a encargar de reclutar todo el personal, todos esos ingenieros desarrolladores de software, que desde aquí van a construir productos y servicios es panameña surgida de la operación de Telefónica Movistar en Panamá, y como ella hay muchos otros ejemplos. Muchos de los ingenieros que están realizando las funciones de monitoreo de redes y de sistemas son panameños que hemos exportado a esa SEM, y eso nos da mucho orgullo”.

-¿Qué nos hace falta para ser ese hub digital?

-“Qué le falta a Panamá, yo empezaría por no enfocarme en lo que le hace falta, sino en lo que tiene. Panamá tiene una posición geográfica privilegiada, es el único país desde el cual tenemos vuelo directo a todas las operaciones de Tigo en la región, eso nos facilita mucho las cosas.”

“A pesar de las dificultades a lo interno, en comparación con otros países de la región, Panamá tiene estabilidad económica, estabilidad política, es una democracia que funciona, obviamente cuando estamos allá adentro nos enfocamos en el vaso medio vacío, y yo prefiero enfocarme en el vaso medio lleno y Panamá tiene un montón de virtudes que la destacan sobre todo en comparación a otros países de América Latina”.

“Así que yo prefiero enfocarme en esas virtudes y fortalezas que destacan a Panamá en la región, obviamente debemos trabajar todos juntos y muy fuerte para que se esas virtudes se mantengan, para que esas virtudes no se pierdan, al final como inversores extranjeros estas inversiones las hacemos a muy largo plazo, se cuentan en décadas y no en años, y para eso es muy importante que la estabilidad económica, política y jurídica estén allí y se mantengan, porque si a uno le cambian las reglas del juego al final del partido es difícil, por eso es muy importante que esas reglas del juego se mantengan.”

“Nos falta un poquito de optimismo, creérnoslo más, estamos acostumbrados demasiado a las malas noticias, y nosotros en Tigo Panamá hemos tratado de escaparnos de eso, y en todo este último año hemos preferido enfocarnos en las buenas noticias, en lo bueno que acontece, y la verdad que eso nos ha mantenido más fuertes durante la pandemia, hoy te digo que nosotros estamos más fuertes que hace un año, hoy vemos a Tigo Panamá con más optimismo, hemos salido a la calle con más orgullo y más fuerza que antes, hemos redoblado nuestro compromiso de cara a nuestros clientes y nuestras comunidades con más fuerza que antes, sabemos que no siempre estamos a la altura de lo que nuestros clientes esperan, hemos encarado con optimismo las situaciones que se nos presentan todos los días, así que creo que nos falta más de eso, y no tengo dudas de que el futuro nos depara grandes cosas”.

