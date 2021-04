Se disparan las ventas de productos textiles hechos con algodón de Xinjiang en China

Los productos textiles hechos con algodón de la Región Autónoma de Xinjiang Uygur han experimentado un alza en el mercado interno chino. Los consumidores han expresado su firme apoyo a este producto chino después de la decisión de algunas marcas extranjeras de prescindir de este producto, lo que han provocado indignación entre los consumidores del país asiático.

“Las ventas de textiles para el hogar son altas en todas las plataformas de comercio electrónico, con la plataforma de video corto Toutiao y Douyin liderando el aumento con una tasa de crecimiento del 1,300% interanual. Las ventas en Taobao y JD aumentaron más de 150% anual”, afirmó este domingo el propietario de una fábrica textil con sede en Xinjiang.

Irritados por los boicots de marcas de ropa extranjeras como H&M, Nike y Adidas, que rechazaron utilizar el algodón que se produce en Xinjiang, los internautas chinos expresan su apoyo al algodón de Xinjiang mediante la compra de productos relacionados.

H&M, Nike y Adidas argumentan el supuesto “trabajo forzado” al que son sometidos los trabajadores de Xinjiang, una narrativa impulsada por algunos políticos occidentales que ha sido totalmente desacreditada.

Durante una transmisión en vivo, efectuada este viernes, el presentador Viya vendió en una hora una gran cantidad de productos de algodón de Xinjiang por valor de 23.53 millones de renminbi ($3.59 millones). Muchos internautas afirmaron que los productos se agotaron en segundos antes de que pudieran comprar algo, mientras que otros tuvieron la suerte de mostrar su apoyo adquiriendo una toalla de baño hecha con algodón de Xinjiang.

Algunas empresas de Xinjiang operan a pleno rendimiento para satisfacer la creciente demanda. La fábrica de Zhou puede fabricar 5,000 colchas de algodón diarias, pero esto no es suficiente para satisfacer todos los pedidos. La próxima semana se ensamblará una nueva línea de producción para aumentar la producción.

Todos los edredones de verano están agotados. Mi fábrica está funcionando al cien por ciento para tratar de cumplir con todos los pedidos. Son muchas las búsquedas realizadas en las diferentes plataformas de comercio electrónico, una clara señal de que aumentará la demanda”, afirmó Zhang Biao, propietario de una fábrica textil en Yuli, Xinjiang.

Zhang agregó que el boicot al algodón de Xinjiang por parte de algunas marcas extranjeras comenzó en la segunda mitad del año pasado y que la industria local ha hecho ajustes para hacerle frente al impacto.

Zhou también indicó que casi el 99% de las fábricas textiles domésticas de Xinjiang tienen negocios en el mercado nacional y no se verán muy limitadas por el rechazo de las marcas extranjeras.

Nacido en Xinjiang, Zhou construyó su fábrica en el 2016. Allí emplea a 31 trabajadores de minorías étnicas, el 61% de la fuerza laboral. Esos trabajadores provienen principalmente de zonas del sur de Xinjiang, donde hay pocas tierras de cultivo.

Pueden ganar en promedio 5,000 renminbi al mes ($764.50) trabajando en la fábrica, y remesar para sus familias. Nadie está forzado a trabajar”, reafirma Zhou.

De hecho, la automatización, mecanización y uso de drones se ha hecho habitual en la plantación y cosecha del algodón en Xinjiang. La mano de obra humana ya no es intensiva. De acuerdo a Nongji Zhinan, agencia de análisis de la industria, en el 2020 en el norte de Xinjiang la automatización alcanzó el 95 por ciento.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China estimó que el nivel de mecanización en todo Xinjiang es de un 58%.

En el 2020, Xinjiang produjo 5,161 millones de toneladas, el 87.3% de la producción total de algodón nacional, precisó la Oficina Nacional de Estadísticas.

En los últimos años, el consumo anual de algodón de China ha sido de aproximadamente 8 millones de toneladas.

Para satisfacer la demanda interna, China importa alrededor de 2 millones de toneladas anuales de algodón.

Como resultado, las exportaciones chinas de algodón crudo son muy pequeñas. Las empresas de plantación de algodón en Xinjiang distribuyen principalmente mercancías de acuerdo con las órdenes que reciben. Si no existen compras solicitadas desde el exterior, los productores no tienen necesidad de exportar. Y gracias al apoyo de la política agrícola, este año los ingresos de los productores de algodón de Xinjiang no debe verse afectados.

Sin embargo, Zhang indicó que el boicot de las marcas extranjeras de ropa al algodón de Xinjiang podría recaer sobre la producción fabril china.

El gigante asiático es un gran exportador de textiles de algodón. La aduana consignó que la exportación china de hilados, textiles, telas y productos vinculados durante el 2020 generó $153,840 millones, verificando un crecimiento interanual del 29.2%.

Beijing

China Daily