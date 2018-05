¿Se puede o no hacer propaganda electoral en Panamá durante 2018? El magistrado Juncá, responde

Para los próximos comicios generales de 2019 en Panamá, el Tribunal Electoral (TE) prevé que la inclusión de los medios sociales a través de internet jugarán un papel importante, no solo desde el punto de vista de la libertad de expresión sino también a la hora de influir en la opinión pública.

Tomando en cuenta esta premisa, el magistrado del TE, Alfredo Juncá, en entrevista con ElCapitalFinanciero.com se refiere a lo que está y no está permitido en cuanto a propaganda electoral durante los próximos 12 meses.

>>> Entonces, con las reformas introducidas en materia electoral, ¿durante 2018 no se puede hacer propaganda de cara a los comicios del próximo año?

Depende. El Código Electoral nos permite hacer propaganda electoral cuando entramos a las elecciones internas de los partidos, pero aquí el periodo es de 45 días antes de la elección. Pero la propaganda electoral es para el evento partidario que se esté realizando.

De igual forma, puede haber propaganda que no es electoral per se en dos ocasiones: 1) cuando un partido esté haciendo inscripciones, y 2) cuando un candidato por la libre postulación esté recogiendo firmas.

>>> Incluso por redes sociales…

Sí, incluso por redes sociales o por donde quiera.

En el caso de las redes sociales, hay que tomar en cuenta que uno de los bienes más sagrados que tiene la democracia que es la libertad de expresión. En la cuenta personal que tiene cada candidato, en esa cuenta personal, siempre y cuando no medie un elemento económico, sí puede hacer propaganda política.

>>> ¿Eso no entra dentro de la veda electoral?

No. Siempre y cuando no haya un elemento económico. Es decir, en mi cuenta personal puedo decir mis preferencias políticas y si voy a aspirar a algún cargo… y no está incumpliendo [las disposiciones vigentes].

Ahora, si ese mismo mensaje de mi cuenta personal, le inyecto dinero con la intención de difundir el mensaje, eso se convierte automáticamente en una transacción comercial… y ya no es contenido orgánico, sino publicitario.

>>> Es decir, ¿se puede hacer siempre y cuando no le impulse su difusión para que tenga más alcance?

Así es.

