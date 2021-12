Seamos como China

Suena bien retador, pero porque no pensar serlo en una escala regional. Tenemos todas las condiciones para transformarnos en un polo de producción y manufactura para la región. No tenemos los costos de mano de obra tan bajos (que no nos interesa igualar tampoco), pero tenemos ventajas estratégicas que deberíamos potenciar.

El Canal, acceso a dos océanos, infraestructura logística de buen nivel. Puertos mucho más avanzados que los de la región, conexiones terrestres, marítimas y aéreas.

Un sistema que avanza hacia la desburocratización y la interconexión entre las distintas oficinas que participan en los procesos. Tenemos incentivos que llaman la atención de las compañías extranjeras.

Entonces, ¿qué nos falta? Visión.

Cambiar un poquito el chip y ver a Panamá más bien como un integrador o como la puerta de acceso a un mercado llamado América Latina. Pensarnos más como un bloque y no como mercados específicos.

Somos más de 600 millones de habitantes en el subcontinente. Y en la dinámica de hoy, lo que debemos es potenciar nuestras habilidades y transformarnos en un aliado estratégico para el resto de los países.

Invirtiendo en las personas. En tecnología. Desarrollando oportunidades para que el mundo nos deje de vernos como el sitio de tránsito y evolucionemos hacia el lugar que le aporta valor a la economía del mundo.

El lugar tiene una historia de transformación que es digna de contar. Que así, como siempre hablamos del modelo de educación nórdico, el mundo hable del modelo de integración de Panamá.

Puede sonar a un sueño. Pero el talento existe. Sólo nos falta la voluntad para lograrlo.

Una voluntad que no se deje doblegar por el contexto político de hoy ni el de los próximos 5 o 10 años. Que tampoco se desanime en la crisis. Ni que se cuestione ante los resultados negativos.

Pensemos en el futuro.

Dovi Eisenman

CEO

FCI Logistics