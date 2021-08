Segundas dosis de Pfizer en circuitos del interior; ya son más de cuatro millones de vacunas aplicadas

A partir del próximo miércoles 25 de agosto, hasta el 29 de agosto se desarrollará la jornada de vacunación en los circuitos 2-2 (Antón) y 2-4 (Aguadulce) con la aplicación de segundas dosis de Pfizer a partir de los 16 años y de igual forma en los circuitos 2-2 y 2-4 primeras dosis a partir de los 12 años.

En la provincia de Chiriquí, en los circuitos 4-3 (Bugaba y Tierras Altas), circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca) segundas dosis desde los 16 años y primeras dosis desde los 12 años mediante la técnica de barrido

Mientras que en la provincia de Veraguas la aplicación de segundas dosis en los circuitos 9-1 con barrido desde los 16 años y 9-3 barrido a partir de los 12 años con las vacunas de Pfizer.

De acuerdo con el cronograma de vacunación con AstraZeneca (segundas dosis) para la provincia de Herrera en los distritos de Las Minas y Los Pozos, será el martes 24 y miércoles 25; en Parita el jueves 26 y viernes 27 de agosto y en el distrito de Pesé, se aplicarán los viernes 27 y sábado 28.

El Ministerio de Salud (Minsa) destaca que el último informe emitido por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), revela que 4,063,524 de vacunas contra la COVID-19 han sido aplicadas en Panamá.

En cuanto a los pacientes crónicos, se han inmunizado un total de 318,502 entre primeras y segundas dosis en lo que va de la fecha.

Por otra parte, han sido aplicadas un total de 26, 662 dosis a mujeres embarazadas, 4,512 madres puérperas y 10, 439 a madres lactantes.

Sobre los hospitales privados el informe detalla que se han colocado un total de 21, 833 vacunas contra la COVID-19 distribuidas en los 9 centros médicos privados habilitados.

El Ministerio de Salud (Minsa), reitera que desde ayer lunes 23 de agosto se flexibilizan las medidas en diversos distritos en todo el país, esto debido a los índices favorables y se levanta el toque de queda en aquellos que no presentan ningún caso.

En el distrito de San Miguelito se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta la 4:00 a.m. y el cierre de los comercios será a las 11:00 p.m.

Para los distritos de La Mesa, Atalaya y el corregimiento de Llano de Catival (distrito de Mariato), en la provincia de Veraguas se flexibilizan la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m.

Mientras que, para los distritos de Guararé y Tonosí en Los Santos, el toque de queda será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m. En tanto el toque de queda para los distritos de Las Tablas y Los Santos es a partir de las 11:00 p.m. a las 4:00 a.m., se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.