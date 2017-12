Seguro para turistas debe retomarse en 2018: Gustavo Him

El año 2018 será clave para retomar el tema del seguro para turistas y llevarlo a la mesa de la discusión, más aún cuando el país está a las puertas de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se desarrollará entre el 22 y el 27 de enero de 2019.

De acuerdo con el ministro de Turismo, Gustavo Him, el próximo año se debe hacer una propuesta bien estructurada para presentarla al Consejo Nacional de Turismo (CNT), que es el organismo encargado de aprobar las directrices, metas y objetivos para el funcionamiento de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Pero además de la presentación de la propuesta, hay que resolver un tema pendiente con el proveedor de servicio.

Se trata del pago de 1.8 millón que tiene la entidad Gubernamental con Assicurazioni Generali, que es la compañía aseguradora que prestó el servicio hasta 2014 en que éste fue suspendido.

“La compañía que prestaba el servicio está a la espera de que se le cancele el saldo que está pendiente. Esta entabló una demanda contra el Estado, que fue suspendida porque comenzamos conversaciones para buscar una solución. Pero todo esto está en stand by. Además que cuando tratamos de hacerle el pago a esta empresa, el Ministerio de Economía y Finanzas no lo aprobó”, detalla el ministro de Turismo.

En 2014 el ministro de la cartera de ese entonces, Jesús Sierra, suspendió el seguro para turistas porque unas auditorías realizadas a este servicio dieron como resultado que los costos no eran cónsonos con los servicios que se estaban prestando.

El ministro Him dice que luego de haber ingresado al ministerio y haber analizado el tema, se llegó a varias conclusiones: uno que el servicio era necesario, pero no a nivel de seguro sino de atención médica; dos que se podía conseguir una tarifa mejor al contratar a la empresa proveedora del servicio sin intermediario; y tres, contemplar solo aspectos de atención médica y no de un seguro de vida como estaba planteado en el seguro de turista anterior.

“Lo que se vendía era un seguro de turista y Panamá ni ningún país necesita dar ningún seguro. Nosotros vamos a dar un servicio de atención médica que es lo que se tiene que plantear, y es lo que se ha tergiversado como un seguro”, aclara el ministro Him.

El titular de la cartera de turismo asegura que el seguro de turista que se ofrecía mantenía un tema de vida “nosotros no tenemos que correr con una póliza, sino asegurarle la estadía al turista cuando llega. Si tiene un accidente, si necesita transportación, si se siente mal y ese es el valor agregado que se les debe dar”.

El seguro de turista –que comenzó a funcionar en 2011 y se prorrogó hasta junio de 2014- consistía en el pago de $1.98 que hacía cada turista extranjero o panameño residente fuera del país que ingresara por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al ingresar por esta terminal la persona debía acudir a los centros de información turística localizados en el área de Migración, donde se le entregaba un folleto con las instrucciones y una tarjeta de usuario con la que podía hacer uso, en caso de requerirlo, del seguro de turista.

El ministro Him reconoce que hay la necesidad de prestar el servicio de atención médica a los turistas y que lo puedan utilizar en caso de una eventualidad.

Him también destaca que el tema tiene que volver a tocarse no solo porque en 2019, con la realización de la Jornada Mundial de la Juventud, va a haber una alta población de otros países viniendo a Panamá en esas fechas. “y técnicamente a Panamá se le complica mucho poder atender a las personas que vendrán con el servicio médico de la Caja de Seguro Social y con el Ministerio de Salud”; sino porque con la negociación que hay con China, una de los requerimientos que este país asiático pide es contar con seguros para que sus pobladores viajan a este país.

“Tenemos que ver qué solicita el Gobierno chino. Sí se ha hablado de un seguro y hay que ver a ciencia cierta qué comprende este seguro, porque si fuera un seguro de póliza de vida no estamos de acuerdo, sino con uno de asistencia médica”, reitera el ministro Him.

Al final esta es una decisión que deberá aprobar el Consejo Nacional de Turismo, luego de presentada la propuesta, para después pasar a manos del Consejo de Gabinete para su visto bueno.

