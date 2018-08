Seis empresas participaron en la precalificación para competir por la Cuarta Línea de Transmisión

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) realizó el viernes 3 de agosto la recepción de documentos de las empresas interesadas en precalificar para el proyecto de ingeniería de diseño, construcción, suministro e instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande-Panamá 500 kilovoltios (Kv, por sus siglas en inglés) y subestaciones asociadas.



La encargada del proyecto, Yeisy Rodríguez, indicó que dos empresas y cuatro consorcios entregaron documentos de preclasificación, manifestando así su interés en participar en el acto de licitación del proyecto.

Las empresas que participaron son las siguientes: Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (ISA); China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd.; el consorcio Chiriquí Transmisora de Energía, conformado por Elecnor y AAGES (Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions); Consorcio Four Seasons conformado por Sterlite Power, Rte International, EGIS Group y Andrade Gutierrez Engineering; Consorcio Vasco Núñez de Balboa conformado por Northland Power Development, Manitoba Hydro International y Control y Montajes Industriales, S.A. y TBEA Co.,Ltd.

El proyecto requiere de las empresas que van a ser precalificadas, puedan garantizar una capacidad financiera y técnica, lo suficientemente acorde con los requisitos mínimos que han exigido para poder llevar una obra de esta magnitud, dijo Rodríguez.

Además dijo que la Comisión Verificadora tiene cinco días hábiles para remitir ese informe, por lo que todo dependerá si hay o no subsanaciones, que eso es lo que se determinó. Si hay algo que subsanar, las empresas tienen tres días hábiles para hacer esa solicitud de información, agregó.



Este proyecto se comprenderá dos fases: Fase I, la cual consistirá de la construcción de la línea de transmisión, con aproximadamente 317 kilómetros de longitud, la construcción de la subestación Chiriquí Grande 230 Kv y la ampliación de la subestación Panamá III. En esta fase la línea operará en 230 Kv.

La fase II implica la energización a 500 Kv de la línea, para lo cual será necesario la construcción de los patios de 500 Kv de las subestaciones Chiriquí Grande y Panamá III.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero