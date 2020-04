Seis pasos para reinventar el turismo en el Panamá pos-COVID-19

Si hay una industria que ha sido golpeada por la crisis del COVID-19 es la turística; hoteles, aerolíneas, guías turísticos, personas que vivían de sus Airbnbs, restaurantes, bares, transporte en taxis y autobuses, parques temáticos, museos, excursionismo, renta de autos y las agencias turísticas hoy no reconocen el mundo.

No soy científico, pero sí un ávido lector y todo lo que he podido investigar sobre experiencias pasadas con situaciones similares a esta, indica que hasta que no encontremos una vacuna efectiva contra este nuevo virus, probablemente las restricciones de movimiento seguirán, posiblemente entraremos en un modelo donde serán “relajadas” por momentos y vueltas a imponer en otros, de forma de ir controlando la cantidad de infectados y evitar colapsar los sistema de salud nuevamente.

Todo proceso de innovación en el fondo es un proceso de diseño, y lo primero que hay que interiorizar y aprender es que como todo proceso de diseño el punto de partida debe ser el obtener una comprensión profunda del entorno y del contexto dónde se va a utilizar nuestro producto y las necesidades que están buscando satisfacer los seres humanos detrás de nuestros clientes/usuarios cuando lo compran.

Para poder entender cuáles herramientas de innovación podemos aplicar para el sector turístico, durante esta crisis, primero tratemos de entender el posible entorno y contexto con el que nos estaremos enfrentando al momento que la crisis del COVID-19 comience a disminuir.

Muchos no saben, pero cuando estudié Administración de Empresas en la universidad, quedé con un profundo amor por la economía; si hay algo con lo que uno sale claro es que cuando hay una crisis económica el consumo en general disminuye, debido a que las personas tienen dudas sobre su estabilidad laboral / ingresos en el corto y mediano plazo, produciéndose lo que los economistas llaman una “baja en la confianza del consumidor”.

Cuando esto sucede, todas las industrias se ven afectadas debido a la disminución del gasto; sin embargo existen productos y servicios que se pueden ver mas afectados que otros como es el caso de aquellos considerados “discrecionales” es decir, aquellos productos que los consumidores no los consideran esenciales, pero sí deseables si su ingreso disponible les permite comprarlos.

La ropa, los automóviles, los electrodomésticos, el entretenimiento y el TURISMO entran todos dentro de esta categoría.; son productos, experiencias y servicios que compiten por los escasos recursos de los clientes.

La situación actual hace urgente un llamado a todos actores económicos relacionados con el turismo a REINVENTARSE, a utilizar todas las herramientas y conocimientos que tenga a su disposición para buscar poder seguir desarrollando su actividad económica hasta que gradualmente el mundo vuelva a la normalidad o mejor dicho, sea lo más parecido posible a lo que conocíamos antes del virus.

Es por ello, que la mentalidad de emprendedor e innovador ya no será exclusiva para unos muchachos recién graduados de la universidad que montan un startup digital o emprendimiento social; ahora más que nunca se requiere que estos modelos de pensar, las metodologías y las herramientas de innovación y diseño de soluciones sean conocidas por todos, en el caso del turismo, desde las grandes empresas como Copa y los grandes hoteles, hasta el pequeño guía turístico, el artesano y la Autoridad de Turismo de Panamá.

¿Cuáles son esas habilidades necesarias?

Muchas y muy distintas entre sí, pero el punto de partida es el mismo siempre, entender cómo funciona el proceso de innovación y diseño de soluciones. Veamos cómo funciona:

-Entender las nuevas necesidades que tendrán los clientes una vez esta crisis disminuya, es decir buscar tener la imagen más clara posible con la información disponible sobre cómo será el mundo una vez la crisis comience a disminuir; es importante que los emprendedores, comerciantes y ejecutivos se vuelvan muy buenos entendiendo de forma rápida las necesidades que tendrán sus clientes una vez esto pase.

¿Cómo? A través de ejercicios y procesos de empatía con entrevistas a profundidad y la utilización de métodos de indagación empática.

No hay que complicarse mucho, ni entrevistar cientos de personas, puedes comenzar perfectamente haciendo algunas entrevistas por videollamada a algunos clientes de confianza, familiares y amigos de amigos. ¿Cual es el resultado deseado? Identificar Insights y necesidades sobre las que podamos construir y adaptar nuestros modelos de negocios actuales.

Las necesidades que se identifiquen pueden ir desde las más explícitas como por ejemplo “apenas esta cuarentena termine saldré corriendo a acampar en la naturaleza,” como algunas más implícitas no dichas literalmente por los usuarios como por ejemplo las personas necesitarán volver a recuperar el sentido de seguridad en entornos abiertos.

Por lo general, los grandes productos surgen de lo implícito y no de lo explícito, muchos innovadores y emprendedores novatos tienden a hacer lo que los clientes le dicen explícitamente y fracasan porque generalmente el cliente no sabe expresar realmente lo que quiere, es allí donde nuestro trabajo se convierte en indagar a un nivel profundo casi psicológico y entender cuales son esas necesidades humanas que necesitar ser suplidas.

-Una vez tengamos claridad sobre estas necesidades es donde inicia el proceso creativo, aquí hay cientos de herramientas que se pueden utilizar para generar ideas diferentes por cualquier tipo de personas; solemos pensar que hay personas más creativas que otras, pero la realidad es que eso es un mito, con herramientas adecuadas como por ejemplo una tormenta de ideas o “brainstorming” bien estructurado y dirigido se pueden construir ideas y conceptos muy poderosos en pocas horas. Adicional a las tormentas de ideas, recomiendo utilizar algunas metodologías como el “value proposition canvas” que es sencilla y fácil de utilizar y da mucho orden al proceso de generación de ideas.

-Una vez que tenemos generadas las ideas y hemos decantado las mejores sea por tiempo, esfuerzo, costo o cualquier otra variable, debemos proceder a integrarlas en un modelo de negocio, donde lo que hacemos es ver todos los componentes mínimos que deben ser adecuados para hacer un negocio alrededor de esta nueva propuesta. Les recomiendo utilizar la metodología Business Model Canvas para esta tarea, la misma tiene unos formatos muy fáciles de entender y que ayudan a montar una propuesta integral y a examinar las relaciones entre los ingresos, costos, segmentos de clientes, proveedores, entre otros.

-La siguiente etapa es muy importante y consistirá en probar esas ideas por medio de prototipos o experimentos que nos permitan evaluar rápidamente y con poco riesgo, entiéndase gastando poco dinero, tiempo o bajo riesgo reputacional estos conceptos e hipótesis de solución.

Sí, hipótesis, porque todas tus ideas y las de tu equipo no son más que hipótesis hasta que un experimento o prototipo demuestre que funciona y que las personas encuentran valor en la misma o de que están dispuestas a pagar por tu servicio.

Algo que me gusta siempre recomendarle a los equipos con los que trabajo, empresas de las que soy consultor y emprendedores de los cuales soy mentor, es el uso de los famosos “lading page” y es que hoy día es rápido y barato montar una pagina web atractiva, plasmar allí tu propuesta de valor y montar una estrategia de email marketing para medir el interés de la gente, no hay razón ni empresa demasiado grande para no hacer uso de estas fantásticas herramientas.

-Llega la hora de tomar el prototipo y hacer muchas interaciones rápidas – entre 3 y 4 por semana – que consisten en tomar el concepto, presentárselo a clientes una y otras vez con el fin de obtener su retroalimentación y mejorarlo hasta que tengamos un producto o servicio que los clientes no se puedan resistir.

-Finalmente tu producto o servicio está listo para lanzarlo al mercado con grandes probabilidades de éxito, puesto que al haberlo diseñado desde el cliente, con el cliente y probado con él mismo, disminuyes considerablemente los riesgos de fracaso.

No ha habido mejor momento para repensar el modelo de negocio principal de tu empresa o emprendimiento que este, las grandes innovaciones surgen por lo general en momentos de crisis y de escasez de dinero.

Quizás ahora con todos en casa es el momento de llamar a tu equipo, definir una visión “probable” de cómo será el mundo una vez la crisis comience a disminuir y comenzar a aplicar el proceso arriba descrito a una velocidad aceleradamente rápida para generar algunas ideas, probarlas, ajustar y repetir hasta que estén lo más completas posibles para poderlas utilizar cuando todo comience a regresar a la normalidad.

Algunos ideas y tips para explorar:

-Elimínale a tus clientes tantas barreras como sean posibles para que adquiera tu producto sin temor, muestra mucha flexibilidad, pocas penalidades y muchas garantías, recuerda que al igual que tú, él tampoco está seguro sobre lo que depara el futuro.

-Considera incursionar en experiencias, las personas hemos pasado de comprar cosas para comprar experiencias. Ahora imagínate si has estado encerrado por semanas en tu casa.

-Aprovecha estos días para cultivar clientes, tienes toda la atención de ellos, la mayoría están aburridos probablemente en sus casas, es el momento perfecto para crear expectativa, muéstrales cómo los acompañarás a explorar el mundo nuevamente una vez que esto termine, muéstrales tu experiencia, no hay razón para no aprovechar cada minuto de esta cuarentena para crear awareness sobre tu marca.

-Enfócate en el turismo local, probablemente tus clientes tendrán varias barreras para los viajes al extranjero como por ejemplo: prohibida la entrada a ciertos territorios, rutas aéreas no disponibles, o simplemente no tendrán tantos recursos financieros como ante, aprovecha la circunstancia y ayúdalos a redescubrir la ciudad en la que viven.

-Es hora de enfocarse en las micro-experiencias y aventuras. Si algo he aprendido trabajando en innovación con varios proyectos de comunidades vulnerables como migrantes y refugiados es que todos, hasta aquellos con muy bajos ingresos, guardan algunos pocos dólares para entretenerse, así sea para ir al cine una vez al mes, ve tras ellos.

-Considera darle un giro a tu negocio y volverlo socialmente responsable, si en algo nos está cambiando esta crisis, y probablemente es lo único que no deberíamos desear que terminara, es que nos estamos ayudando más que nunca, hemos reconectado con lo que significa humanidad y el sentido de comunidad, aprovecha este cambio de mentalidad y convierte esa próxima escapada en una experiencia que aporte significado a la vida de tus clientes, de seguro le contarán a otros y regresarán cuando puedan volver a hacerlo.

Estoy seguro que pronto estaremos explorando nuevamente el mundo, por el momento #quedateencasa

