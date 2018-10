Selina Embassy, un nuevo concepto para nómadas

Selina, la empresa del sector hotelero, se prepara para su próxima apertura en el Casco Antiguo, por lo que ha inaugurado Selina Embassy, una propuesta multicultural enfocada en el turismo local y extranjero, ubicado en Plaza Herrera, que abre sus puertas al público en general y estará operando en horarios de domingo a martes de 9:00 A.M. a 6:30 P.M.; los miércoles de 9:00 A.M. a 10:00 P.M. y de jueves a sábado de 9:00 A.M. a 12:00 M.N.

Este local es un espacio artísticamente decorado, en el que sus visitantes podrán trabajar con toda comodidad en el co-working space, mientras se deleitan con un café y snacks en el coffee shop.

Por la noche, se transforma en un bar acogedor, perfecto para disfrutar de un ambiente divertido entre amigos, degustando una cerveza artesanal propia de la marca, Selina Blanche, o un cóctel preparado por expertos en mixología.

Igualmente, el lugar ofrecerá una agenda mensual de cultura y bienestar que incluye actividades matutinas como: Yoga, meditación y reiki, y en las noches proyecciones de películas independientes, exposiciones de arte con talentos locales, charlas y networking.

Adicional a estos servicios, apuntando al sector de turismo y con el objetivo de dar a conocer los distintos puntos turísticos de Panamá; en Selina Embassy se podrán encontrar tours a San Blas, Canal de Panamá, Comarca Emberá, Rió Chagres y Gatún, Cajones de Chame, paseos en bicicleta y recorridos por la ciudad de Panamá. Así mismo se contará con shuttles hacia el Hotel Selina en Playa Venao y al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según Humberto Bouche, gerente de Selina Panamá, la idea es que los visitantes de Casco Antiguo, encuentren en Selina Embassy todo lo que necesitan en un mismo lugar, espacios para trabajar, buen café, comida, tours turísticos, una variada agenda de bienestar y cultura, un retail space dedicado a artistas locales, entre muchas actividades más.

Es un espacio acogedor que apuesta por el arte y el networking, e inspira creatividad por sí sólo.”, mencionó Bouche.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero