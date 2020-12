Senado de EE.UU. está listo para votar sobre veto a ley de defensa

El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell está exhortando a sus colegas a derrotar el veto del presidente Donald Trump a la ley de defensa de $740,000 millones en una votación prevista para esta semana.

“El presidente Trump acertadamente ha señalado que esta ley de defensa no contiene todas las provisiones que nosotros los republicanos habríamos querido. Confío que nuestros colegas demócratas piensan lo mismo”, dijo McConnell el martes.

“Pero ese es el caso todos los años. Y, aún así, por 59 años consecutivos y más, Washington ha puesto nuestras diferencias a un lado, ha encontrado terreno común y ha pasado la ley anual de defensa”, afirmó.

El Senado aprobó la ley NDAA (por sus siglas en inglés), en una votación de 84 sobre 13, bastante más de lo necesario para cubrir las dos terceras partes requeridas para derrotar un veto presidencial. Tras el veto de Trump, la Cámara de Representantes respondió el lunes con un voto arrollador para derrotar el veto.

McConnell esperaba realizar la votación en el Senado este miércoles. Sin embargo, senadores liberales encabezados por Bernie Sanders están bloqueando la acción en la ley de defensa hasta que el Senado vote en una propuesta para aumentar los pagos de alivio por el coronavirus (COVID-19) destinados a los estadounidenses.

Si el Senado derrota el veto, sería la primera vez que el Congreso ha ido contra Trump durante sus cuatro años en la presidencia.

Trump ha continuado aumentado la presión sobre sus colegas republicanos para que apoyen el veto.

“¡$2,000 lo antes posible!” escribió Trump en su cuenta de Twitter temprano este miércoles.

El presidente ha criticado la ley en distintos frentes, incluso diciendo que debería contener una provisión para abolir la protección a compañías de redes sociales ante demandas por contenido que publiquen sus usuarios. Trump ha proclamado su disgusto de que Twitter con frecuencia ha etiquetado sus aseveraciones de que fue defraudado en su reelección como algo “disputado”.

También dijo que la ley restringe su habilidad para traer a casa a tropas estadounidenses de “tierras extranjeras que no hacen nada por nosotros!”

El mandatario republicano ha exigido que se edite las partes de la ley que permiten cambiar el nombre a bases militares que honran a líderes de la Confederación, que se separó de Estados Unidos (EE.UU.) a inicio de los 1860, antes de colapsar al final de la Guerra Civil en 1965.

McConnell introdujo una medida que relaciona algunas de las quejas de Trump sobre la ley de defensa y la demanda del presidente para pagos de alivio por el COVID-19 mayores a los incluidos en la masiva ley de financiamiento que él firmó el domingo.

Trump ha criticado enérgicamente esa ley también, exigiendo que se incrementen los pagos de $600 por persona.

Los reclamos demócratas

Los demócratas han apoyado pagos más grandes, y la Cámara de Representantes dominada por los demócratas los aprobó rápidamente.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este miércoles durante su conferencia de prensa semanal en el Capitolio en Washington, que lamenta que se hubiera estancado en el Congreso la aprobación de los cheques de ayuda por COVID-19 de $2,000, luego de que McConnell bloqueó una votación rápida propuesta por los demócratas.

Pelosi afirmó que el bloque republicano está “negando” el beneficio a los estadounidenses que más lo necesitan. “Están negando las dificultades que están experimentando los norteamericanos”.

Además, instó directamente a McConnell a detener su obstrucción y animó a los republicanos del senado “a que lo animen a hacerlo”.

La líder demócrata además lamentó el fallecimiento el martes a causa del COVID-19 del legislador republicano de Louisiana, Luke Letlow, quien se convirtió en el primer miembro del Congreso de EE.UU. fallecido a causa de esta enfermedad. Letlow había sido elegido por el distrito 5 de Luisiana.

“Mientras la Cámara está de duelo (…) nuestro dolor se ve agravado por el dolor de tantas otras familias que también han sufrido vidas truncadas por este terrible virus”, afirmó Pelosi.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Shumer, se opuso previamente al intento de McConnell de atar el dinero de estímulo a demandas de Trump sobre las empresas de redes sociales o a alegatos de fraude electoral.

“El senador McConnell sabe cómo hacer una realidad los cheques de alivio por $2,000 y sabe cómo matarlos”, dijo Schumer el martes.

“Si el senador McConnell intenta cargar la ley de alivio aprobada de forma bipartita, con temas no relacionados, provisiones partidarias que no harán nada por ayudar a las familias en dificultades en todo el país, no pasará en la Cámara y no podrá convertirse en ley.

Cualquier movida de este tipo será un evidente intento de privar a los estadounidenses de un cheque de alivio por $2,000”.

Los demócratas, apoyándose en un tuit publicado por el presidente Donald Trump, están presionando para que se vote por el dinero adicional.

McConnell bloqueó un intento de Shumer por aplicar un procedimiento legislativo para que se votara la medida de autorizar los pagos de $2,000.

No está claro cómo procederá ahora el Senado, controlado por los republicanos, ante las dos propuestas.

Algunos republicanos han expresado su apoyo a los pagos más grandes de alivio por el coronavirus para aquellas familias cuyos ingresos anuales son inferiores a los $150,000, lo cual representa un 81% de los hogares estadounidenses.

Entre los republicanos que apoyan el aumento están los dos senadores de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffler, que enfrentan elecciones de segunda vuelta la próxima semana contra sus oponentes demócratas, que también apoyan pagos superiores.

Pero algunos republicanos se han pronunciado en contra, argumentando que pagos mayores serían muy costosos y no necesariamente dinamizarían la economía, que ha sido impactada severamente por la pandemia de COVID-19.

Voz de América