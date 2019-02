Senador Bernie Sanders competirá por la presidencia en 2020

El senador Bernie Sanders, que perdió ante Hillary Clinton la carrera por la nominación demócrata a la Casa Blanca en 2016, anunció el martes que competirá otra vez por la presidencia de Estados Unidos en el proceso electoral del 2020.

Sanders, un independiente afín a los demócratas, senador por Vermont y de 77 años, ha prometido una campaña “muy diferente” para derrotar al presidente republicano Donald Trump.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 19, 2019