Sepa dónde se entregarán los Cepadem en el interior del país

La entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a los jubilados que cobran por transferencia electrónica (ACH) o tarjeta se reactiva este lunes 15 y martes 16 de enero de 2018.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que espera entregar 50 mil Cepadem, de los cuales 30 mil están concentrados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Mientras que los otros 20 mil corresponden al resto del país, señaló Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del MEF.

El MEF recordó que solo se entregarán los certificados a los beneficiarios que aparezcan en el sitio web: http://cepadem.mef.gob.pa Allí deben verificarse utilizando su número de cédula.

Los jubilados podrán saber en ese sitio web los detalles sobre el centro educativo donde les corresponde retirar sus certificados.

Si al verificar el estatus les aparece “en trámite”, entonces su certificado aún no está listo y no debe acudir a ningún centro educativo, reiteró el MEF. De igual forma, se le indicará si debe ir o no los días 15 ó 16 de enero, o si debe esperar una nueva fecha.

Hay 27 puntos de entrega

El MEF habilitó 27 puntos para la entrega del Cepadem en todo el país, de los cuales 12 son centros educativos ubicados en diferentes provincias del interior.

Los jubilados que cobran por ACH o tarjeta podrán acercarse a los diferentes puntos de entrega desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recordó el MEF.

Aquí encontrará cuáles son los centros habilitados por provincia:

5 mil beneficiados en Chiriquí

Arrocha dijo que, en el interior del país, la provincia de Chiriquí registra el mayor número de certificados para un total de 5 mil beneficiarios.

Los colegios en donde se hará la entrega de los certificados son: Instituto David, Escuela de Puerto Armuelles, Colegio Beatriz Miranda de Cabal, Escuela Daniel O. Crespo y la Escuela Secundaria Las Lajas.

En los centros de pago de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicados en: Romero Doleguita, Parque Cervantes y San Mateo, Gualaca, Super Barú Interamericana, Supe 99 San Mateo y Super Barú Dos Pinos.

Agencia administrativa de la CSS, Boquete, Dolega, 99 de Bugaba, Súper Romero Interamericana, Agencia Volcán, Las Lajas, San Félix, San Lorenzo, San Juan, Tolé y Remedios.

Puntos de entrega en otras provincias

En la provincia de Bocas del Toro, se entregarán los certificados en el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Changuinola; así como en todos los centros de pago de la Caja de Seguro Social (CSS).

En el colegio Simeón Conte de Penonomé, en la provincia de Coclé se entregarán los Cepadem; y en los centros de pago de la CSS ubicados en Río Hato, Antón, Penonomé y en la cooperativa, Coeduco.

En esta misma provincia, también se entregarán los Cepadem en la Casa del Pueblo de Aguadulce y en todos los centros de pago de la CSS en este distrito.

Mientras que en Colón, los jubilados deberán acercarse a la escuela Porfirio Meléndez y en todos los centros de pago de la CSS de esta provincia.

En la provincia de Herrera, serán entregados los Cepadem en la escuela Tomás Herrera.

En Los Santos, en el auditorio del Ministerio de Educación (Meduca) en Las Tablas y en la provincia de Veraguas, en la Escuela Normal de Santiago.

En estas últimas tres provincias, los jubilados también podrán buscar sus certificados en todas las agencias de la CSS.

