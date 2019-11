Separar la Línea 3 del Cuarto Puente podría agilizar trabajos, pero impactar en costos

La licitación para la construcción de la Línea 3 del Metro, acto público con un virtual ganador y que en la actualidad se mantiene suspendido debido a las impugnaciones recibidas, abre el debate con respecto a la viabilidad de mantener la propuesta original del monorriel sobre el Cuarto Puente o ejecutar las dos obras de manera separada.

Héctor Ortega, nuevo director general del Metro de Panamá, confirmó a Capital Financiero que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está haciendo una evaluación técnica y de alineamiento, y en 30 días se debe generar la respuesta.

“Como Metro de Panamá dependemos de la solución que se defina para el Cuarto Puente, si bien en su momento la licitación de la Tercera Línea fue conceptuada pasando por el puente. Entiendo que preocupan los tiempos de ejecución y la necesidad de dar solución lo antes posible a los residentes de Panamá Oeste”, afirmó Ortega.

Recordó que la Línea 3 beneficiará en su momento a 200,000 usuarios del sector oeste, en el cual habitan 500,000 personas, con efectos positivos en la movilidad y la calidad de vida.

El Cuarto Puente, con un monto total de la obra estimado en $1,518 millones, fue asignado al Consorcio Panamá Cuarto Puente (China Communications Construction Company y China Harbour Engienieering Company LTD) para un periodo de construcción de 4.5 años.

El Consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – Posco – Hyundai Engineering Co. Ltd, se convirtió, por su parte, en la virtual ganadora de la puesta en marcha del sistema Línea 3, acto público suspendido por la impugnación del proceso de los otros tres oferentes.

El proyecto será financiado con un préstamo de hasta $2,800 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica). El Consejo de Gabinete incluyó en el presupuesto de inversiones del 2020 la suma de $150 millones para el inicio de los trabajos.

Ángela Laguna Caicedo, presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), reconoció que la dependencia de ambos proyectos vuelve crítico el tema de los tiempos y separarlos evitaría retrasos, “pero lo lastimoso es que Panamá estará en una posición desventajosa al momento de negociar porque los proyectos ya fueron licitados y preocupa el incremento en los costos”.

La Ley de Contrataciones Públicas establece en su artículo 77 que las adendas no podrán exceder del 40% del monto total de la obra, convenido de manera original.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), ante consulta de Capital Financiero, sostuvo que observa “factible que ambas obras se ejecuten de manera separada y simultánea”.

Aun cuando reconocen que es difícil hacer una evaluación económica por no existir el rediseño de ambas obras, “seguro si se modifica el alcance del puente resultará en un ahorro en la construcción, estimado entre $300 y $400 millones. El túnel por debajo del Canal tendrá un costo adicional por separado”.

Recomiendan en general evaluar el costo beneficio, riesgos de retraso, el impacto en la productividad y el retorno “que estas importantes obras tengan sobre la población y el país”.

