Ser la vitrina de Panamá para ofertar sus productos inmobiliarios al mundo y atraer inversión extranjera: La meta de eXp

Durante los últimos dos años el mercado inmobiliario panameña ha sufrido el fuerte impacto económico generado por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

A la sobre oferta de productos inmobiliarios existentes en algunos nichos del mercado, se ha sumado ahora los locales y residencias cuyos inquilinos se han visto afectados por la pandemia.

Sin embargo, la decisión de la multinacional estadounidense eXp de iniciar operaciones en Panamá sin duda alguna pone en evidencia la confianza que irradia el país en medio de la incertidumbre de un mundo marcado por la crisis sanitaria y ahora por el conflicto en Ucrania.

Y no es para menos, eXp World Holdings, Inc. es una empresa que opera una plataforma que integra a más de 83,000 agentes inmobiliarios a nivel mundial, lo que les permitirá a los desarrolladores panameños ofertar sus proyectos y productos en un mercado global.

Pero, ¿cómo llega eXp a Panamá, ¿cuáles son sus planes? y ¿cómo un desarrollador inmobiliario puede utilizar esta plataforma para atraer compradores e inversión al país’. Precisamente para obtener respuestas a estas interrogantes Capital Financiero sostuvo una entrevista con Luis Pimentel, gerente de País de eXp para Panamá.

Pimentel tiene una larga experiencia como corredor de bienes raíces. De hecho, es expresidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Panamá (Acobir) por lo que conoce al detalle la situación del mercado inmobiliario local y sus potencialidades a futuro.

Y es por eso que, para él, la llegada de eXp al mercado panameño marcará un antes y un después, porque abre la oportunidad, a través del uso de tecnología de punta, de ofertar al mundo la posibilidad de invertir en un país que lo tiene todo, como es Panamá, tanto para quienes quieren adquirir una residencia, como para aquellos que buscan invertir en el mercado inmobiliario como parte de sus operaciones de negocio. Hablamos de una empresa que reportó en 2021 ingresos totales por $3,800 millones.

-¿Por qué eXp decide llegar a Panamá?

-eXp llega a Panamá como parte de un plan de expansión global que tiene la marca e identifica a Panamá como uno de esos países donde podían expandirse, producto del crecimiento que ha tenido Panamá en los últimos 10 años.

“Obviamente, en parte de la región de escala que son nuestros países Centroamérica y Latinoamérica, vieron que Panamá tenía que estar presente en su expansión por múltiples razones, no solamente por el Canal de Panamá, no solo por el desarrollo de la industria inmobiliaria, sino viéndolo desde la óptica de país, porque Panamá siempre ha sido un destino de inversión extranjera. Eso fue lo que vieron.

-¿Cómo beneficia al país el que eXp se haya fijado en Panamá?

-Tú tienes una nueva vitrina inmobiliaria con 83,000 agentes que, en algún momento, de alguna forma, ven la presentación que nosotros hacemos en Panamá, ven los productos que hay en Panamá, entonces eso apertura un nuevo mercado de posibles inversionistas o de agentes inmobiliarios que buscan inversionista para invertir en Panamá. Eso fue lo que me llamó la atención, yo soy panameño y quiero mi país.

En este momento post pandémico necesitábamos no esperar, sino buscar qué había afuera para que trajera inversión extranjera y es lo que estamos tratando de hacer”.

-¿Cómo opera eXp para que estos 83,000 agentes que tienen en todo el mundo puedan vender Panamá? ¿Cómo hacemos para que por lo menos 1,000 de esos 83,000 vendan propiedades panameñas?

-La realidad es que eXp crea una plataforma inmobiliaria basada en la nube, crea un mundo virtual donde esos 83,000 agentes convergen en este mundo virtual. En cualquier momento un agente va caminando por este mundo y se puede encontrar con un agente de Sudáfrica, un agente de Portugal o de República Dominicana, entonces ahí está la conexión.

“Entonces, de la misma manera, ese mundo virtual crea auditorios, sala de conferencias, oficinas donde tú puedes hacer una convocatoria o una invitación a estos 83,000 agentes para un desarrollo o un producto que tu tengas, los invita a todos en este auditorio y ellos van y se presentan para ver la presentación del proyecto. Esa es la manera más fácil, a bajo costo, porque también tienes que entender que eso ya lo tienes en la red inmobiliaria que usan los agentes, todos los agentes ya están ahí. Tú mandas una invitación a los 83,000 agentes y el que se interesa por invertir en Panamá va tu presentación.

Es un grupo virtual que te ahorra tiempo, dinero y no solo eso, no tiene fronteras, simple y sencillamente, no tiene las limitaciones de un negocio inmobiliario tradicional que tiene que establecer oficinas, que tiene que invertir en mercadeo y publicidad para que te lleve un cliente, acá ya lo tienes todo a la mano”.