Shanghai atrae negocios con 216 proyectos valorados en $74,900 millones

La ciudad china de Shanghai está intensificando sus esfuerzos para atraer negocios e inversiones de todo el mundo para avanzar más en su desarrollo económico de alta calidad, dijeron las autoridades.

El gobierno municipal firmó acuerdos para 216 importantes proyectos industriales, que implican una inversión combinada de 489,800 millones de yuanes ($74,900 millones), durante la Conferencia de Promoción de Inversiones Globales de Shanghai 2021.

Los acuerdos se firmaron en presencia del secretario del Partido Comunista de Shanghai, Li Qiang.

Las empresas manufactureras representaron 118 proyectos, incluidos 16 proyectos de circuitos integrados y 11 proyectos de inteligencia artificial. Se firmaron un total de 31 proyectos de biomedicina, incluido el proyecto CanSino Biologics, que puede producir 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) cada año.

También se firmaron acuerdos para 48 proyectos financieros. People’s Insurance Co. (Group) of China Ltd planea establecer su centro de reaseguro en el distrito central de Huangpu de Shanghai. Esto ayudará a atraer más inversiones de este tipo y ayudará a que Shanghai se convierta en un importante centro de seguros en ultramar, según funcionarios del gobierno.

La plataforma para compartir videos Bilibili firmó un acuerdo para establecer su sede en el distrito Yangpu, en el noreste de Shanghai, como parte de los 43 acuerdos de proyectos de sedes regionales firmados el miércoles.

Qiu Wei, director de la división de servicios de información y software de la Comisión Municipal de Economía e Informatización de Shanghai, dijo que un ecosistema que combina entretenimiento en línea, moda, cultura, turismo y otros proyectos derivados probablemente se formará con la ayuda de Bilibili.

Se espera que el área donde Bilibili está estableciendo su sede se convierta en una base de demostración líder para la industria cultural digital global, dijo.

Gong Zheng, alcalde de Shanghai, presentó Shanghai Global Investment Partners 2021 durante la reunión.

Cuatro líderes empresariales importantes, entre ellos Michael Diekmann, presidente del consejo de supervisión de la aseguradora alemana Allianz, Stephen A. Schwarzman, presidente de la firma de inversión global Blackstone, Zhang Lei, director ejecutivo de la firma de capital privado Hillhouse Capital y Shen Nanpeng, socio ejecutivo global de Sequoia Capital fueron elegidos como socios de inversión globales para este año.

Xu Ming, subdirector de la división de inversión industrial de la Comisión Municipal de Economía e Informatización de Shanghai, dijo que estos líderes de la industria ya han desempeñado un papel importante en la generación de negocios en el municipio.

Hillhouse, por ejemplo, ayudó a introducir proyectos de biomedicina valorados en más de 60,000 millones de yuanes en la zona de libre comercio de Lingang el año pasado.

Otras seis instituciones fueron nombradas socios de inversión global de Shanghai para este año, incluida la organización global de semiconductores SEMI, la Asociación China de Empresas Públicas, la Asociación China-Europa para la Cooperación Técnica y Económica, el proveedor de servicios profesionales PwC, los proveedores de servicios inmobiliarios globales CBRE y Cushman y Wakefield.

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-25), Shanghai hará esfuerzos continuos para atraer a tantas industrias como sea posible para establecer bases en la ciudad.

Más importante aún, Shanghai proporcionará servicios personalizados a las empresas en función de su etapa de desarrollo, dijo Xu. También es la esperanza del gobierno municipal que las grandes empresas internacionales utilicen el esquema de socios de inversión global para mostrar los excelentes recursos y el entorno empresarial de Shanghai a otras empresas, dijo.

