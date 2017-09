Siete empresas competirán en la licitación de la Línea 3 del Metro

El Metro de Panamá informó que solo siete de las nueve empresas que participaron en el proceso de precalificación, cumplen con los requisitos para competir por la licitación pública internacional para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

En un comunicado se detalló que según el informe oficial entregado por la Comisión Evaluadora al Metro de Panamá S.A. y la no objeción de la Agencia Japonesa JICA, que reposa en el portal de Panamá Compras desde el lunes 25 de septiembre, siete empresas podrán participar en el proceso de licitación.

Se trata del “proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalaciones del sistema ferroviario que incluye el material rodante (monorriel) y puesta en marcha del sistema para la Línea 3”.

Las empresas precalificadas son: China Railway Group Limited (China Railway) (no es consorcio), Consorcio HP Joint Venture – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – Posco, Consorcio ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited. (China Power), Consorcio Oriental Metro Línea 3 – China Harbour Engineering Company Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co. (Chec), Consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEGFCC Construcción S.A.; Carso Infraestructura y Construcción, A. DE C.V.; SK Engineering & Construction CO., LTD, Astaldi, S.p.A. (no es consorcio) y Consorcio Línea 3 Monorail Panamá Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), Andrade Gutiérrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (sucursal Panamá – Mota-Engil).

Mientras que las compañías que no lograron precalificar fueron la italiana Salini Impregilo y China State Construction Engineering Corporation LTD.



Cumplido este último paso en la precalificación, el Metro de Panamá iniciará el proceso de no objeción al pliego de cargos para la licitación por parte de la Agencia JICA, que se estará gestionando los próximos días, para posteriormente iniciar la licitación internacional para construir la Línea 3.

Las empresas precalificadas podrán participar presentando sus propuestas por mejor valor con evaluación separada, cumpliendo con las normas de contratación pública de la República de Panamá.

La Línea 3 del Metro, que conecta el Oeste con la ciudad, contará con 26 kilómetros de longitud elevada y 14 estaciones.

Se utilizará el sistema monorriel, con trenes de seis vagones cada uno, con una capacidad inicial para transportar a 20 mil personas en hora pico por sentido.

