Siga en directo: Conferencia ciudades con futuro en América Latina

Siga en directo la Conferencia CAF: Ciudades con Futuro, que cuenta con 55 panelistas de 16 países, entre los que se encuentran 2 vicepresidentas de la República, 32 alcaldes y 8 ministros.

De 5:15 a 6:45 p.m. – Siga el tema: “Habilidades para el trabajo: ¿Cómo impulsar las destrezas de los ciudadanos?”

Introducción: Elsa Noguera, exministra de Vivienda de Colombia

Participantes:

-Carlos Enrique Amastha, Prefecto de Palmas, Brasil

-Salmito Filho, Presidente de la Cámara Municipal de Fortaleza, Brasil

-Michael Cohen, The New School, Estados Unidos

-Aníbal Gaviria, ex Alcalde de Medellín, Colombia

Moderador: Maravillas Rojo, secretaria general del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).