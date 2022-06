SIGMA apuesta a ser la diferencia en transacciones complejas de fusiones y adquisiciones complejas

Cecilio Castillero es socio fundador del bufete SIGMA, la primera firma de abogados panameña especializada exclusivamente en transacciones complejas, que incluye servicios de financiamiento corporativo y de proyectos, mercado de capitales, fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas y contratos de construcción.

Castillero es un abogado panameño experto en banca y finanzas, fusiones y adquisiciones y joint ventures. Estudió en Estados Unidos (EE.UU.), donde obtuvo el Juris Doctor por Tulane University. Cuenta con las idoneidades para trabajar como abogado en Nueva York y Panamá.

Antes de fundar SIGMA, trabajó durante 10 años en Nueva York en el departamento de transacciones financieras complejas de uno de los más prestigiosos bufetes del mundo y participó en proyectos internacionalmente reconocidos como la financiación de Bear Stearns y las quiebras de Enron y Global Crossing. Ha recibido los reconocimientos de Chambers 2021 y 2022, y WWL 2021.

SIGMA es un bufete reconocido en el mercado por ofrecer rapidez y calidad, teniendo a su equipo disponible 24/7 para atención personalizada y la posibilidad de ampliar el equipo en la medida en que sea necesario para operaciones específicas.

En el bufete, los abogados combinan el conocimiento del sistema jurídico en Panamá con la experiencia internacional por haber trabajado en algunas de las mejores firmas de abogados de EE.UU. Esta experiencia multicultural les ha permitido trabajar asiduamente con clientes en Latinoamérica, EE.UU., África, Europa y Asia.

-¿Qué son las transacciones complejas?

-Son transacciones entre empresas en las cuales es necesario coordinar muchos elementos. Generalmente, resultan en acuerdos que involucran un monto económico elevado, lo cual aumenta el número de elementos que se añaden a la transacción, y, por lo tanto, su complejidad, en un esfuerzo de las partes por protegerse. Esto puede suponer añadir partes adicionales con funciones accesorias y contratos específicos para determinados aspectos de la transacción.

“En SIGMA estamos especializados en transacciones complejas y puedo poner un ejemplo arquetípico: La financiación de un gran proyecto del sector energético en Panamá en la que participamos. La transacción tenía un valor de cerca de $1,000 millones, por lo que los bancos querían protegerse ante los riesgos existentes y potenciales, y esa protección se consiguió mediante varios contratos: el contrato de financiación, un contrato de hipoteca por los terrenos, una hipoteca de la maquinaria, una fianza, un contrato de aportes de capital, un instrumento de fideicomiso, etc.

“Este rompecabezas de contratos complica el acuerdo, por eso se denominan transacciones complejas.”

-¿Qué debe tener una firma de abogados para trabajar en el área de transacciones

complejas?

-En las transacciones complejas suele haber mucho en juego, por lo que el nivel de exigencia de los clientes es muy alto y por eso lo más común es encargar estos proyectos a abogados con muchos años de experiencia.

“Por un lado, es necesario que la firma tenga simultáneamente una comprensión de la estructura integral de la transacción y la capacidad de concentrarse en cada elemento individual del acuerdo. Por el otro lado, es preciso conocer los métodos específicos para las transacciones complejas, prever los riesgos del proyecto en cuestión para cubrirse en el contrato, sentarse a negociar delante de muchas personas para expresar la posición con conocimiento, etc.”

-¿Por qué SIGMA se ha especializado en transacciones complejas?

-SIGMA nació con la vocación de ser una firma especializada en transacciones complejas porque todos los miembros ya éramos especialistas antes de incorporarnos a SIGMA y, actualmente, los clientes aprecian que nuestro conocimiento especializado les permite encontrar soluciones en acuerdos muy difíciles.

“El más joven de nuestros abogados lleva cinco años asesorando en transacciones complejas y el más experimentado tiene más de 20 años de experiencia. Además, otra fortaleza que valoran los clientes es que conocemos los procedimientos de las transacciones complejas tanto en el ámbito local como en el internacional, pues todos hemos trabajado en Panamá y EE.UU.

“En mi caso, trabajé durante 10 años en la oficina de Nueva York de una de las más prestigiosas firmas de abogados del mundo, colaborando con estrellas de la abogacía de las que aprendí muchísimo, y he tenido la oportunidad de traer conmigo ese conocimiento y ponerlo al servicio de los clientes de SIGMA.

“La abogada Mónica Moreno tiene más de 15 años trabajando en transacciones complejas, ha trabajado como abogada interna en bancos y un fondo de inversión, así como en una de las mejores firmas de Nueva York. Por su parte, Eric Carles trabajó en Washington, D.C. en una de las mejores firmas de abogados de los EE.UU. representando a instituciones en financiamientos de proyectos en América Latina y África.”

-Trabajan en proyectos de financiación o fusiones y adquisiciones de muchos ceros, se entiende que en cada negociación hay mucho en juego, ¿cuáles son los elementos necesarios para participar en este tipo de negociaciones?

-En las negociaciones de este tipo de contratos, las empresas ponen en riesgo mucho dinero, prestigio y tranquilidad. Cuando deciden contar con SIGMA, esperan que les ayudemos a estructurar los términos del acuerdo, prever todos los posibles escenarios, negociar de manera efectiva y plasmar los acuerdos en un contrato.

“La experiencia como abogados de transacciones complejas nos permite entender al cliente y a la contraparte y prever lo que ambos pueden necesitar, así como plantear soluciones razonables y aceptables para todas las partes. En SIGMA hemos hecho esto muchas veces.”

-¿Qué son las transacciones transfronterizas (cross border) y qué retos conllevan?

-Una transacción transfronteriza es cualquier acuerdo (ya sea transferencia de propiedad, bienes o servicios, u otros) entre individuos o entidades comerciales que residen en diferentes jurisdicciones y a las que se les aplican las leyes de diferentes jurisdicciones.

“Puede ser una transacción tan simple como comprar un software a través de Internet a una compañía de EE.UU. o tan compleja como inversiones de empresas conjuntas en varios países con acuerdos complejos de servicio y distribución.

“Estas transacciones involucran a personas de diferentes países y uno de los mayores retos suele ser el choque cultural. Recuerdo una ocasión en que mis compañeros, abogados panameños de una de las partes, no se ponían de acuerdo con los abogados neoyorquinos de la contraparte porque no entendía el concepto de ‘perfeccionamiento de garantías’. Como trabajé 10 años en Nueva York, tuve la posibilidad de ver que estaban utilizando las mismas palabras con significados diferentes, y eso me permitió contribuir al entendimiento entre ambas partes.

“Los conflictos y faltas de entendimiento por asuntos culturales son habituales en las transacciones transfronterizas. Con los años, los especialistas que trabajamos en este tipo de acuerdos desarrollamos la capacidad de prever y manejar los conflictos culturales que pueden surgir, hasta el punto de que casi se puede decir que desarrollamos una cultura común que nos permite facilitar los acuerdos.

-¿Cuáles son las expectativas y planes de negocios de SIGMA?

-Nuestro plan es seguir creciendo al ritmo de la confianza de nuestros clientes y hemos conformado un equipo de abogados sólido para mantener el nivel de calidad en el crecimiento que proyectamos. Los clientes cuentan con nosotros y eso nos lleva a ser optimistas en las proyecciones de crecimiento de SIGMA. Enfocarnos en la calidad de nuestro trabajo está dando sus frutos.

“Estamos empezando a trabajar con nuevas empresas y aquellas con las que llevamos más tiempo colaborando siguen confiando en nosotros.”

-En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, ¿qué perspectivas ve SIGMA para Panamá a corto y medio plazo?

-Latinoamérica está experimentando un aumento de las fusiones y adquisiciones y creo Panamá va a seguir la misma tendencia. Algunas empresas de tamaño mediano se encuentran en una situación financiera compleja a raíz del coronavirus (COVID-19), situación que se ha visto agravada por la guerra de Ucrania. Eso hace que atraigan el interés de los inversores.

“Un país con buenas proyecciones como Panamá atrae a inversores internacionales que pueden optar por entrar comprando a una empresa ya establecida.”

-Panamá, siendo un país de servicios, un centro internacional de negocios y un hub logístico, ¿qué oportunidades vislumbra para el sector jurídico?

-Uno de los ámbitos de oportunidad que preveo surge a raíz de la creación en agosto de 2020 de la Ley de Empresas Multinacionales para la Manufactura (Emma), que otorga beneficios fiscales y de otros tipos a la manufactura.

“Habrá compañías que instalen sus plantas de producción en Panamá y necesitarán servicios jurídicos. Por ejemplo, asesoría legal para la adquisición de otras empresas, para asociaciones con otras empresas o para contratar servicios de proveedores”.

Hitler Cigarruista

hc[email protected]

Capital Financiero