‘Sin Nacionalismo: OCDE, Unión Europea y Listas Negras’: Álvaro Tomas

Los que hemos defendido la plataforma de servicios legales y financieros de nuestro país desde hace años, somos criticados por nuestra ingenuidad o por nuestro nacionalismo. Por un lado, el argumento de que somos un país pequeño y de que Francia o los Estados Unidos son poderosos y nos pueden aplastar es un argumento del siglo pasado. Qué cómodo y fácil es tomar esa alternativa y esperar que llegue el nuevo iPhone 10 plus. ¿Es que acaso las Naciones Unidas y el resto de los organismos multilaterales, como la OMC (que existe para dirimir conflictos comerciales), no se crearon para igualar las condiciones entre los países?

Ese es el objetivo del Derecho Internacional Público: que todas las naciones tengan una silla en la mesa donde se dirime el futuro del mundo y puedan defender su derecho a tomar las decisiones que más les convengan a sus habitantes.

Por otro lado, prefiero pecar de nacionalista que de apático y desentendido cuando se pisotea la soberanía y el derecho que tenemos los panameños a escoger nuestro futuro.

La decisión de reclamar dignidad y de cómo demostrar amor a nuestro país es muy personal. Unos lloran oyendo Patria o se sienten orgullosos que, con un gol fantasma, vamos al Mundial de Rusia. Otros, preferimos exponer las humillaciones a que nos han sometido otros países, lo hipócrita que son esas naciones “amigas” y el impacto que, a mediano y largo plazo, tendrán las decisiones que hoy, con el afán de salir de las listas negras, se toman en forma apresurada. ¿Adónde se fue el país que le quitó el canal a los gringos? No lo sé. ¿Dónde están los estudiantes del Nido de Águilas y del FER-29 que no se han manifestado ante estos ataques de gobiernos extranjeros? La conclusión es que el materialismo que reina en nuestra sociedad los tiene pegados a sus smartphones oyendo plena.

Dicen los muchachos de esta década: “sal quiere ese huevo”. Por lo que hemos encontrado un estudio científico (basado en data y no en conjeturas y percepciones) reciente de la Universidad de Ámsterdam que demuestra quiénes son los verdaderos centros financieros extraterritoriales (CFE) u offshore financial centers (“OFC” es un término menos despectivo que paraíso fiscal) en el mundo. Cualquier persona que quiera entender, antes de criticar nuestro país y hablar ahuevazones, como dicen los viejos de mi época, debe leer este estudio. Se los resumo a continuación:

Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network fue publicado en julio de este año por investigadores de la Universidad de Ámsterdam (ver: https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9). El estudio, sabiamente, decide enfocarse en el uso de jurisdicciones por las multinacionales más importantes del mundo, para pagar menos impuestos.

El reporte divide a las jurisdicciones en aquellas a través de las cuales se canalizan inversiones (“Conduit”) y aquellas que reciben los fondos producto de las estrategias fiscales (“Sink”). El medidor que usan los investigadores es sencillo, pero muy válido: la cantidad de plata que se canaliza o que se reciben en esas jurisdicciones versus el tamaño de la economía de éstas. Es decir, un país pequeño ─con un PIB de US$20 millones─ que canalice o reciba US$1 trillón en fondos por lógica debe ser un CFE. En ninguno de los dos listados aparece Panamá. Ni como canalizador ni como receptor.

El reporte concluye, entre otras cosas, diciendo: “contra la idea de que los CFE son pequeñas y exóticas islas que no pueden ser reguladas, demostramos que muchos CFE canalizadores y receptores son países altamente desarrollados”. Continua el reporte: “atacando los CFE canalizadores resultaría más efectivo que atacar a los CFE receptores, ya que las condiciones de los canalizadores (buena reputación, sistema judicial fuerte y numerosos tratados de intercambio fiscal) sólo pueden ser encontrados en pocos países”. ¿Y cuáles son esos países líderes en la canalización de inversión extranjera? Países Bajos (Holanda), Reino Unido, Suiza, Singapur e Irlanda. Cuatro son miembros de la OCDE y tres miembros de la Unión Europea.

En el listado de receptores líderes de fondos aparecen en el listado 18 países o dependencias que son o fueron parte del Reino Unido además de Luxemburgo, Liechtenstein, Taiwán, Mónaco, Islas Marshall y Curazao.

Ante este estudio científico, de una universidad europea, que demuestra quiénes son los verdaderos paraísos fiscales, ¿qué argumento puede tener la OCDE, liderado por Francia, para seguir haciéndonos daño? ¿Por qué no son valientes con los ingleses, holandeses o gringos? Perdón, eso es una pregunta retórica.

El autor es abogado, pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com

